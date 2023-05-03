В интервью Financial Times Уотсон призналась, что ей было очень тяжело, и она себя чувствовала замкнутой.

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Эмма Уотсон призналась, почему сделала перерыв в кино на 5 лет

Съемки "Маленьких женщин" Греты Герви закончились в конце 2018 года. После этого Эмма Уотсон завершила карьеру.

Я была не очень счастлива, если честно, мне кажется, я чувствовала себя как в клетке,

– сказала она.

"Тяжелее всего мне было то, что я должна была пойти и продать что-то, над чем у меня действительно не было особого контроля. Стоять перед фильмом и чтобы каждый журналист мог сказать: "Как это согласуется с вашей точкой зрения?". Было очень тяжело быть лицом и представителем вещей, в которых я не участвовала в процессе", – объяснила она.

Уотсон продолжила: "Меня привлекли к ответственности таким образом, что я начала сильно разочаровываться, потому что у меня не было голоса, у меня не было права голоса".

После окончания франшизы о Гарри Поттере Уотсон снялась в фильмах: "Преимущества скромников", "Это конец", "Красавица и чудовище", "Ной" и "Маленькие женщины", причем этот последний фильм получил шесть номинаций на Оскар.

Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины" / Sony Pictures

Во время перерыва в актерской карьере Уотсон решила заняться сценарием и режиссурой. Прошлой зимой она написала сценарий и управляла рекламной кампанией Prada. "Люди всегда говорили мне, что я должен режиссировать и продюсировать, даже когда я снималась в "Поттере", – сказала она. "Я волновалась, что это было просто техническое, а не творческое, и я не могла показать то, что, на мое мнение, вероятно, является моим набором навыков. (…) Быть режиссером казалось недостижимым. Не думаю, что я была в этом уверена. Я знаю, это кажется странным. Я имею в виду, я выросла на съемочной площадке.

Вопреки тому, что она не снималась почти пять лет, Уотсон не исключает возвращения на экран. "Да, конечно. Но я счастлива сидеть и ждать следующей правильной вещи. Я люблю то, что я делаю. И я просто не хочу больше переключаться в режим работы. Имеет ли это смысл?".