В інтерв’ю Financial Times Вотсон зізналася, що їй було дуже важко, і вона себе почувала замкнутою.
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Емма Вотсон зізналася, чому зробила перерву в кіно на 5 років
Зйомки "Маленьких жінок" Грети Герві закінчилися наприкінці 2018 року. Після цього Емма Вотсон завершила кар’єру.
Я була не дуже щаслива, якщо чесно, мені здається, я почувала себе, як в клітці,
– сказала вона.
"Найважче мені було те, що я мала піти й продати щось, над чим у мене справді не було особливого контролю. Стояти перед фільмом і щоб кожен журналіст міг сказати: "Як це узгоджується з вашою точкою зору?". Було дуже важко бути обличчям та представником речей, у яких я не брала участі у процесі", – пояснила вона.
Вотсон продовжила: "Мене притягнули до відповідальності таким чином, що я почала сильно розчаровуватись, тому що у мене не було голосу, у мене не було права голосу".
Після закінчення франшизи про Гаррі Поттера Вотсон знялася у фільмах:
- "Переваги скромників",
- "Це кінець",
- "Красуня і чудовисько",
- "Ной";
- "Маленькі жінки", причому цей останній фільм отримав шість номінацій на Оскар.
Емма Вотсон у фільмі "Маленькі жінки" / Sony Pictures
Під час перерви в акторській кар’єрі, Вотсон вирішила зайнятися сценарієм та режисурою. Минулої зими вона написала сценарій та керувала рекламною кампанією Prada. "Люди завжди казали мені, що я маю режисувати та продюсувати, навіть коли я знімалася в "Поттері", — сказала вона. "Я хвилювалася, що це було просто технічне, а не творче, і я не могла показати те, що, на мою думку, ймовірно, є моїм набором навичок. (…) Бути режисером здавалося недосяжним. Не думаю, що я була у цьому певна. Я знаю, це здається дивним. Я маю на увазі, я виросла на знімальному майданчику".
Всупереч тому, що вона не знімалася майже п’ять років, Вотсон не виключає повернення на екран. "Так, звичайно. Але я щаслива сидіти й чекати наступної правильної речі. Я люблю те, що я роблю. І я просто не хочу більше перемикатися в режим роботи. Чи має це сенс?".