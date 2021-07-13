Премия Эмми-2021: будьте первыми, кто узнает номинантов – видео

В США объявят номинантов на одну из самых престижных телепремий года – "Эмми". Где посмотреть онлайн трансляцию телепремии Эмми-2021 – подробнее на Кино 24.

Официальных номинантов на премию Эмми объявят во вторник 13 июля 2021 года в 18:30 по киевскому времени. Пока американский сайт по прогнозированию наград GoldDerby назвал возможных кандидатов на номинации премии.

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На премию Эмми в этом году будут номинированы телепрограммы, вышедшие в эфир за прошлый год – то есть на пике пандемии коронавируса и всех локдаунов.

Возможные номинанты на премию Эмми-2021

Как ожидают пресса и кинокритики, рекордсменами по номинациям станут два главных хита от Netflix:

сериал "Корона" ,

, сериал "Бриджертон".

В этом году они имеют реальные шансы завоевать главные премии, после нескольких лет разочарований.



Кадр из сериала "Корона" / Фото Кинориум

За лучшую теледраму может побороться "Мандалорец" от студии Disney. Сатирический сериал о супергероях "Пацаны" от Amazon Prime Video, и, возможно, "Перри Мейсон" от HBO с Мэтью Рисом в главной роли, который уже имеет премию Эмми за достижения в 2018 году.

На лучшую актрису будут номинированы, скорее всего, Оливия Колман или Эмма Корин с "Короны", Сара Полсон с драматического сериала "Сестра Рэтчед", снятого на основе романа "Пролетая над гнездом кукушки".

Номинацию на лучшую комедию, как ожидается, получат "Тед Лассо" от Apple+ и "Метод Комински" от Netflix с Майклом Дугласом в главной роли.

В категории лучший мини-сериал стоит "Ход королевы" и, что более вероятно, "Мейр с Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли, которая также должна быть номинирована на лучшую актрису.

"Эмми-2021" объявления номинантов: смотрите онлайн