Офіційних номінантів на премію Еммі оголосять у вівторок 13 липня 2021 року о 18:30 за київським часом. Поки що американський веб-сайт з прогнозування нагород GoldDerby назвав можливих кандидатів на номінації премії.

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На премію Еммі в цьому році будуть номіновані телепрограми, які вийшли в ефір за минулий рік – тобто на піку пандемії коронавірусу та усіх локдаунів.

Можливі номінанти на премію Еммі-2021

Як очікує преса та кінокритики, рекордсменами за номінаціями стануть два головних хіта від Netflix:

серіал "Корона" ,

, серіал "Бріджертони".

В цьому році вони мають реальні шанси завоювати головні премії, після декількох років розчарувань.



Кадр із серіалу "Корона" / Фото Кіноріум

За найкращу теледраму може поборотися "Мандалорець" від студії Disney. Сатиричний серіал про супергероїв "Хлопаки", від Amazon Prime Video, і можливо, "Перрі Мейсон" від HBO з Метью Рісом в головній ролі, який вже має премію Еммі за досягнення у 2018 році.

На кращу актрису будуть номіновані, швидше за все, Олівія Колман або Емма Корін з "Корони", Сара Полсон з драматичного серіалу "Сестра Ретчед", знятого на основі роману "Пролітаючи над гніздом зозулі".

Номінацію на найкращу комедію, як очікується, отримають "Тед Лассо" від Apple + та "Метод Комінскі" від Netflix з Майклом Дугласом у головній ролі.

У категорії найкращий міні-серіал варто очікувати "Ферзевий гамбіт" і, що більш ймовірно, "Мейр з Істтауна" з Кейт Вінслет в головній ролі, яка також повинна бути номінована на кращу актрису.

"Еммі-2021" оголошення номінантів: дивіться онлайн