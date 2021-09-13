Эмми-2021: организаторы назвали первых победителей премии – среди них "Мандалорец" и другие

Знаменитая кинопремия Эмми состоится уже через неделю – 19 сентября, но представители церемонии решили объявить первых несколько десятков победителей. Больше всего наград сейчас собрал сериал "Мандалорец" от Disney+.

Первая часть награждения премиями Эмми имеет название на Creative Arts Emmys – в ней определят ведущих художников в различных жанрах телевизионных программ, опираясь на особые художественные и технические возможности. Церемония награждения состоялась онлайн, а вот о победителях в главных номинациях (лучших актеров в разных жанрах, сериалы/фильмы и так далее) зрители смогут узнать вечером 18 сентября (в Украине – 19 сентября утром).

Интересно "Корона" и "Мандалорец" разделили первое место: объявили номинантов на Эмми-2021

Сейчас по наибольшему количеству премий лидирует знаменитый сериал "Мандалорец", который является составной частью канонической вселенной "Звездных войн". Премьера сериала состоялась еще 12 ноября 2019 года в США на сервисе Disney+, который начал работу в тот же день.

Вторыми по количеству наград идут сериалы "Ванда/Вижн" и "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит"). Всех победителей премии можете прочитать здесь.

Премии Creative Arts Emmys 2021: список

Лучшая мужская роль в короткометражном комедийном или драматическом сериале – Джей Би Смув, Mapleworth Murders.

Лучшая женская роль в короткометражном комедийном или драматическом сериале – Кеке Палмер, Turnt Up with the Taylors.

Лучший актерский состав комедийного сериала – Тед Лассо.

Лучший актерский состав драматического сериала – "Корона" (The Crown).

Лучший актерский состав мини-сериала или фильма – "Ход королевы" (The Queen's Gambit).

"Ход королевы" 2020: смотреть трейлер сериала онлайн

Лучший приглашенный актер в драматическом сериале – Кортни Бернард Вэнс, "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country).

Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале – Клэр Фой, "Корона".

Лучшая музыка для мини-сериала или фильма – "Ход королевы".

Лучшая музыка для сериала – "Мандалорец" (The Mandalorian).

Лучшая оригинальная музыка и слова – "Ванда/Вижн" (WandaVision).

Лучшие спецэффекты в сезоне или фильме – "Мандалорец".

Лучшие спецэффекты в эпизоде – "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery).

Лучшая координация трюков – "Мандалорец".

"Мандалорец" 2019: смотреть трейлер сериала онлайн