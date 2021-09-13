Эмми-2021: организаторы назвали первых победителей премии – среди них "Мандалорец" и другие
Источник:Entertainment Weekly
Знаменитая кинопремия Эмми состоится уже через неделю – 19 сентября, но представители церемонии решили объявить первых несколько десятков победителей. Больше всего наград сейчас собрал сериал "Мандалорец" от Disney+.
Первая часть награждения премиями Эмми имеет название на Creative Arts Emmys – в ней определят ведущих художников в различных жанрах телевизионных программ, опираясь на особые художественные и технические возможности. Церемония награждения состоялась онлайн, а вот о победителях в главных номинациях (лучших актеров в разных жанрах, сериалы/фильмы и так далее) зрители смогут узнать вечером 18 сентября (в Украине – 19 сентября утром).
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Сейчас по наибольшему количеству премий лидирует знаменитый сериал "Мандалорец", который является составной частью канонической вселенной "Звездных войн". Премьера сериала состоялась еще 12 ноября 2019 года в США на сервисе Disney+, который начал работу в тот же день.
Вторыми по количеству наград идут сериалы "Ванда/Вижн" и "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит"). Всех победителей премии можете прочитать здесь.
Премии Creative Arts Emmys 2021: список
- Лучшая мужская роль в короткометражном комедийном или драматическом сериале – Джей Би Смув, Mapleworth Murders.
- Лучшая женская роль в короткометражном комедийном или драматическом сериале – Кеке Палмер, Turnt Up with the Taylors.
- Лучший актерский состав комедийного сериала – Тед Лассо.
- Лучший актерский состав драматического сериала – "Корона" (The Crown).
- Лучший актерский состав мини-сериала или фильма – "Ход королевы" (The Queen's Gambit).
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- Лучший приглашенный актер в драматическом сериале – Кортни Бернард Вэнс, "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country).
- Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале – Клэр Фой, "Корона".
- Лучшая музыка для мини-сериала или фильма – "Ход королевы".
- Лучшая музыка для сериала – "Мандалорец" (The Mandalorian).
- Лучшая оригинальная музыка и слова – "Ванда/Вижн" (WandaVision).
- Лучшие спецэффекты в сезоне или фильме – "Мандалорец".
- Лучшие спецэффекты в эпизоде – "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery).
- Лучшая координация трюков – "Мандалорец".
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- Лучшие трюки – "Мандалорец".
- Лучший телефильм – Christmas on the Square.
- Выдающиеся заслуги в сфере документального кино – "76 дней" (76 Days).
- Лучшая анимационная программа – "Первобытный" (Primal).
- Лучшая операторская работа в нехудожественной программе: David Attenborough: A Life on Our Planet.
- Лучший документальный или нехудожественный сериал: Secrets of the Whales.
- Лучший документальный фильм: "Штат мальчиков" (Boys State).
- Лучшая музыка для документального сериала или фильма: David Attenborough: A Life on Our Planet.
- Лучший анимационный короткометражный фильм: "Любовь, смерть и работы" (Love, Death & Robots).