Эмми-2021: организаторы назвали первых победителей премии – среди них "Мандалорец" и другие

13 сентября 2021 , 18:22
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Источник:

Entertainment Weekly

Знаменитая кинопремия Эмми состоится уже через неделю – 19 сентября, но представители церемонии решили объявить первых несколько десятков победителей. Больше всего наград сейчас собрал сериал "Мандалорец" от Disney+.

Первая часть награждения премиями Эмми имеет название на Creative Arts Emmys – в ней определят ведущих художников в различных жанрах телевизионных программ, опираясь на особые художественные и технические возможности. Церемония награждения состоялась онлайн, а вот о победителях в главных номинациях (лучших актеров в разных жанрах, сериалы/фильмы и так далее) зрители смогут узнать вечером 18 сентября (в Украине – 19 сентября утром).

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Сейчас по наибольшему количеству премий лидирует знаменитый сериал "Мандалорец", который является составной частью канонической вселенной "Звездных войн". Премьера сериала состоялась еще 12 ноября 2019 года в США на сервисе Disney+, который начал работу в тот же день.

Вторыми по количеству наград идут сериалы "Ванда/Вижн" и "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит"). Всех победителей премии можете прочитать здесь.

Премии Creative Arts Emmys 2021: список

  • Лучшая мужская роль в короткометражном комедийном или драматическом сериале – Джей Би Смув, Mapleworth Murders.
  • Лучшая женская роль в короткометражном комедийном или драматическом сериале – Кеке Палмер, Turnt Up with the Taylors.
  • Лучший актерский состав комедийного сериала – Тед Лассо.
  • Лучший актерский состав драматического сериала – "Корона" (The Crown).
  • Лучший актерский состав мини-сериала или фильма – "Ход королевы" (The Queen's Gambit).

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  • Лучший приглашенный актер в драматическом сериале – Кортни Бернард Вэнс, "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country).
  • Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале – Клэр Фой, "Корона".
  • Лучшая музыка для мини-сериала или фильма – "Ход королевы".
  • Лучшая музыка для сериала – "Мандалорец" (The Mandalorian).
  • Лучшая оригинальная музыка и слова – "Ванда/Вижн" (WandaVision).
  • Лучшие спецэффекты в сезоне или фильме – "Мандалорец".
  • Лучшие спецэффекты в эпизоде – "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery).
  • Лучшая координация трюков – "Мандалорец".

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  • Лучшие трюки – "Мандалорец".
  • Лучший телефильм – Christmas on the Square.
  • Выдающиеся заслуги в сфере документального кино – "76 дней" (76 Days).
  • Лучшая анимационная программа – "Первобытный" (Primal).
  • Лучшая операторская работа в нехудожественной программе: David Attenborough: A Life on Our Planet.
  • Лучший документальный или нехудожественный сериал: Secrets of the Whales.
  • Лучший документальный фильм: "Штат мальчиков" (Boys State).
  • Лучшая музыка для документального сериала или фильма: David Attenborough: A Life on Our Planet.
  • Лучший анимационный короткометражный фильм: "Любовь, смерть и работы" (Love, Death & Robots).
Автор: Уляна Журба