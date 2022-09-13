Роскошные платья и прически: как голливудские звезды выглядели на красной дорожке Эмми-2022
13 сентября 2022 , 10:25Читати новину українською
Голливудские актрисы и актеры выглядели роскошно в своих нарядах на Эмми-2022. Самые интересные образы звезд на красной дорожке – смотрите Кино 24.
Вручение наград Эмми-2022 состоялось в Лос-Анджелесе 12 сентября. Сериалу "Белый лотос" вручили больше всего наград. Первое место среди комедийных получил сериал "Тед Лассо".
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Самые яркие образы звезд на Эмми-2022
Сара Олсон
Сара Олсон / Фото Television Academy
Лили Джеймс
Лили Джеймс / Фото Television Academy