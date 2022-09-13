Роскошные платья и прически: как голливудские звезды выглядели на красной дорожке Эмми-2022

13 сентября 2022 , 10:25
Читати новину українською

Голливудские актрисы и актеры выглядели роскошно в своих нарядах на Эмми-2022. Самые интересные образы звезд на красной дорожке – смотрите Кино 24.

Вручение наград Эмми-2022 состоялось в Лос-Анджелесе 12 сентября. Сериалу "Белый лотос" вручили больше всего наград. Первое место среди комедийных получил сериал "Тед Лассо".

Читайте также : Эмми-2022: кто стал победителем премии

Самые яркие образы звезд на Эмми-2022

Сара Олсон


Сара Олсон / Фото Television Academy

Лили Джеймс

Лили Джеймс / Фото Television Academy

Эль Феннинг

Эль Феннинг / Фото Television Academy

Актеры сериала "Игра в кальмара"

Актеры сериала "Игра в кальмаре" / Фото Television Academy

Анна Воддингом

Анна Воддингом / Фото Television Academy

Александра Даддарио

Александра Даддарио / Фото Television Academy

Зендея

Зендея / Фото Television Academy

Аманда Сайфред

Аманда Сайфред / Фото Television Academy

Автор: Наталія Гулій