"24 Канал" рассказывает, кто вернулся домой не только с красивыми фотографиями с красной дорожки.
Кто победил на "Эмми-2026"
Церемония состоялась 14 сентября в театре Peacock в Лос-Анджелесе, а ведущей стала звезда сериала "Закон и порядок" Мариска Харгитей.
Главные победители вечера:
- Лучший драматический сериал – "Питт";
- Лучший комедийный сериал – "Видоус-Бэй";
- Лучший мини-сериал или антология – "ДТФ: Сент-Луис";
- Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли, "Питт";
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Ри Сигорн, "Единственная";
- Лучший актер в комедийном сериале – Мэтью Риз, "Видоус-Бэй";
- Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Хитрости";
- Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Мэтью Риз, "Зверь во мне";
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Салли Филд, "Необыкновенно яркие существа";
- Лучший актер второго плана в драме – Том Пелфри, "Задание";
- Лучшая актриса второго плана в драме – Эллисон Дженни, "Дипломатка";
- Лучший актер второго плана в комедии – Стивен Рут, "Видоус-Бэй";
- Лучшая актриса второго плана в комедии – Кейт О'Флинн, "Видоус-Бэй";
- Лучшее реалити-шоу – "Предатели";
- Лучшее варьете-шоу – "Поздное шоу со Стивеном Колбером";
- Лучшая режиссура драмы – Сол Метцстин, "Хромые лошади";
- Лучшая режиссура комедии – Хиро Мурай, "Видоус-Бэй";
- Лучший сценарий драмы – Винс ХиллиГан, "Единственная";
- Лучший сценарий комедии – Кэти Дипполд, "Видоус-Бэй".
Рекорды "Эмми" 2026
- В этом году создателям "Видоус-Бэй" точно не придется скромничать. Комедийный хоррор получил 14 наград за сезон – шесть во время главной церемонии и еще восемь на Creative Arts Emmy. Это новый рекорд для комедийного сериала: предыдущий принадлежал "Студии" с 13 статуэтками.
- Мэтью Риз тоже решил не выбирать одну категорию. Он стал первым актером в истории "Эмми", который за один год победил сразу в двух категориях за главные роли – в комедии и мини-сериале.
- А Джин Смарт взяла уже восьмую актерскую "Эмми" и в пятый раз победила за сериал "Хитрости". Она стала первой актрисой, получившей награду за каждый сезон одного сериала. Эллисон Дженни в тот же вечер также получила свою восьмую актерскую статуэтку.
- Салли Филд в 79 лет стала самой пожилой победительницей в своей актерской номинации, а зал встретил ее победу овацией стоя. Хиро Мураи тем временем стал первым азиатским режиссером, получившим "Эмми" за режиссуру комедийного сериала.
- "Питт" второй раз подряд был назван лучшей драмой.
- Отдельную гуманитарную премию Боба Хоупа в этом году получил Майкл Джей Фокс