Телевизионный "Оскар" раздал свои статуэтки. В Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония вручения премии "Эмми", и на этот раз не обошлось без сериальных сюрпризов: кто-то победил второй раз подряд, кто-то наконец получил первую награду, а один проект вообще переписал историю премии.