24 Канал розповідає хто повернувся додому не лише з красивими фотографіями з червоної доріжки.
Хто переміг на "Еммі-2026"
Церемонія відбулася 14 вересня у театрі Peacock у Лос-Анджелесі, а ведучою стала зірка серіалу "Закон і порядок" Маріска Гарґітей.
Головні переможці вечора:
- Найкращий драматичний серіал – "Пітт";
- Найкращий комедійний серіал – "Відоус-Бей";
- Найкращий мінісеріал або антологія – "Ді-Ті-Еф: Сент-Луїс";
- Найкращий актор у драматичному серіалі – Ноа Вайлі, "Пітт ;
- Найкраща акторка у драматичному серіалі – Рі Сігорн, "Єдина";
- Найкращий актор у комедійному серіалі – Метью Різ, "Відоус-Бей";
- Найкраща акторка у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";
- Найкращий актор у мінісеріалі або телефільмі – Метью Різ, "Звір у мені";
- Найкраща акторка у мінісеріалі або телефільмі – Саллі Філд, "Надзвичайно яскраві створіння";
- Найкращий актор другого плану в драмі – Том Пелфрі, "Завдання";
- Найкраща акторка другого плану в драмі – Еллісон Дженні, "Дипломатка";
- Найкращий актор другого плану в комедії – Стівен Рут, "Відоус-Бей";
- Найкраща акторка другого плану в комедії – Кейт О'Флінн,"Відоус-Бей";
- Найкраще реаліті-змагання – "Зрадники";
- Найкраще вар'єте-шоу – "Пізнє шоу зі Стівеном Колбером";
- Найкраща режисура драми – Сол Метцстін, "Кульгаві коні";
- Найкраща режисура комедії – Хіро Мураї, "Відоус-Бей";
- Найкращий сценарій драми – Вінс ГілліГан, "Єдина";
- Найкращий сценарій комедії – Кеті Діпполд, "Відоус-Бей".
Рекорди Еммі 2026
- Особливо скромничати цього року точно не доведеться творцям "Відоус-Бей". Комедійний горор отримав 14 нагород за сезон – шість під час головної церемонії та ще вісім на Creative Arts Emmy. Це новий рекорд для комедійного серіалу: попередній належав "Студії" з 13 статуетками.
- Метью Різ теж вирішив не вибирати одну категорію. Він став першим актором в історії "Еммі", який за один рік переміг одразу у двох категоріях за головні ролі – у комедії та мінісеріалі.
- А Джин Смарт забрала вже восьму акторську "Еммі" та вп'яте перемогла за серіал "Хитрощі". Вона стала першою виконавицею, яка отримувала нагороду за кожен сезон одного серіалу. Еллісон Дженні того ж вечора також здобула свою восьму акторську статуетку.
- Саллі Філд у 79 років стала найстаршою переможницею у своїй акторській категорії, а зал зустрів її перемогу оваціями стоячи. Хіро Мураї тим часом став першим азійським режисером, який отримав "Еммі" за режисуру комедійного серіалу.
- "Пітт" вдруге поспіль назвали найкращою драмою.
- Окрему гуманітарну премію Боба Гоупа цього року отримав Майкл Джей Фокс