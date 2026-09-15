Телевізійний Оскар роздав свої статуетки. У Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія премії "Еммі", і цього разу не обійшлось без рекордів: хтось переміг вдруге поспіль, хтось нарешті отримав першу нагороду, а один проєкт узагалі переписав історію премії.