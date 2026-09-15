Главное телевизионное событие года: список лауреатов премии "Эмми-2026"

Телевизионный "Оскар" раздал свои статуэтки. В Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония вручения премии "Эмми", и на этот раз не обошлось без сериальных сюрпризов: кто-то победил второй раз подряд, кто-то наконец получил первую награду, а один проект вообще переписал историю премии.

"24 Канал" рассказывает, кто вернулся домой не только с красивыми фотографиями с красной дорожки. Кто победил на "Эмми-2026" Церемония состоялась 14 сентября в театре Peacock в Лос-Анджелесе, а ведущей стала звезда сериала "Закон и порядок" Мариска Харгитей. Главные победители вечера: Лучший драматический сериал – "Питт";

"Питт"; Лучший комедийный сериал – "Видоус-Бэй";

– "Видоус-Бэй"; Лучший мини-сериал или антология – "ДТФ: Сент-Луис";

"ДТФ: Сент-Луис"; Лучший актер в драматическом сериале – Ноа Уайли, "Питт";

Ноа Уайли, "Питт"; Лучшая актриса в драматическом сериале – Ри Сигорн, "Единственная";

– Ри Сигорн, "Единственная"; Лучший актер в комедийном сериале – Мэтью Риз, "Видоус-Бэй";

– Мэтью Риз, "Видоус-Бэй"; Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Хитрости";

– Джин Смарт, "Хитрости"; Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Мэтью Риз, "Зверь во мне";

Мэтью Риз, "Зверь во мне"; Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Салли Филд, "Необыкновенно яркие существа";

– Салли Филд, "Необыкновенно яркие существа"; Лучший актер второго плана в драме – Том Пелфри, "Задание";

Том Пелфри, "Задание"; Лучшая актриса второго плана в драме – Эллисон Дженни, "Дипломатка";

Эллисон Дженни, "Дипломатка"; Лучший актер второго плана в комедии – Стивен Рут, "Видоус-Бэй";

Стивен Рут, "Видоус-Бэй"; Лучшая актриса второго плана в комедии – Кейт О'Флинн, "Видоус-Бэй";

– Кейт О'Флинн, "Видоус-Бэй"; Лучшее реалити-шоу – "Предатели";

"Предатели"; Лучшее варьете-шоу – "Поздное шоу со Стивеном Колбером";

– "Поздное шоу со Стивеном Колбером"; Лучшая режиссура драмы – Сол Метцстин, "Хромые лошади";

– Сол Метцстин, "Хромые лошади"; Лучшая режиссура комедии – Хиро Мурай, "Видоус-Бэй";

Хиро Мурай, "Видоус-Бэй"; Лучший сценарий драмы – Винс ХиллиГан, "Единственная";

– Винс ХиллиГан, "Единственная"; Лучший сценарий комедии – Кэти Дипполд, "Видоус-Бэй". Рекорды "Эмми" 2026 В этом году создателям "Видоус-Бэй" точно не придется скромничать. Комедийный хоррор получил 14 наград за сезон – шесть во время главной церемонии и еще восемь на Creative Arts Emmy. Это новый рекорд для комедийного сериала: предыдущий принадлежал "Студии" с 13 статуэтками.

Мэтью Риз тоже решил не выбирать одну категорию. Он стал первым актером в истории "Эмми", который за один год победил сразу в двух категориях за главные роли – в комедии и мини-сериале.

А Джин Смарт взяла уже восьмую актерскую "Эмми" и в пятый раз победила за сериал "Хитрости". Она стала первой актрисой, получившей награду за каждый сезон одного сериала. Эллисон Дженни в тот же вечер также получила свою восьмую актерскую статуэтку.

Салли Филд в 79 лет стала самой пожилой победительницей в своей актерской номинации, а зал встретил ее победу овацией стоя. Хиро Мураи тем временем стал первым азиатским режиссером, получившим "Эмми" за режиссуру комедийного сериала.

"Питт" второй раз подряд был назван лучшей драмой.

Отдельную гуманитарную премию Боба Хоупа в этом году получил Майкл Джей Фокс