59-летний актер сериала "Район Мелроуз" Эндрю Шу объявил о помолвке с адвокатом Марили Фибиг. Как сообщает Entertainment Weekly, их отношения начались после громкого скандала с участием бывших партнеров обоих.

Что известно о любовном скандале

В 2022 году американские телеведущие Эми Робах и Ти Джей Холмс попали в заголовки таблоидов из-за служебного романа. На тот момент оба еще находились в официальных браках, хотя впоследствии уверяли, что уже расстались со своими партнерами.

Эми была женой Эндрю Шу, а Холмс – мужем Марили Фибиг. После скандала оба брака закончились разводами.



Эндрю Шу и Марили Фибиг / Фото Getty Images



Но пока телеведущие строили новые отношения, их бывшие неожиданно сблизились. В 2023 году Шу и Фибиг начали встречаться, а в 2026-м актер сделал предложение любимой.

Не знаю, как это произошло, но у истории счастливый финал, – признался Эндрю.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Самое интересное, что Эми Робах и Ти Джей Холмс тоже успели пожениться – в сентябре 2026 года. Итак, скандал, который в свое время разрушил два брака, неожиданно привел к появлению двух новых пар. Остается только надеяться, что на будущих семейных праздниках никто не перепутает гостей.

Также на днях стало известно, что звезда фильма "Шерлок" тайно женился.