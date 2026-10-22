59-річний актор серіалу "Район Мелроуз" Ендрю Шу оголосив про заручини з адвокаткою Марілі Фібіг. Як повідомляє Entertainment Weekly, їхні стосунки розпочалися після гучного скандалу за участю колишніх партнерів обох.

Що відомо про любовний скандал

У 2022 році американські телеведучі Емі Робах і Ті Джей Голмс потрапили в заголовки таблоїдів через службовий роман. На той момент обоє ще перебували в офіційних шлюбах, хоча згодом запевняли, що вже розійшлися зі своїми партнерами.

Емі була дружиною Ендрю Шу, а Голмс – чоловіком Марілі Фібіг. Після скандалу обидва шлюби завершилися розлученнями.



Ендрю Шу та Марілі Фібіг / Фото Getty images



Та поки телеведучі будували нові стосунки, їхні колишні несподівано зблизилися. У 2023 році Шу та Фібіг почали зустрічатися, а у 2026-му актор освідчився коханій.

Не знаю, як це сталося, але історія має щасливий фінал, – зізнався Ендрю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найцікавіше, що Емі Робах і Ті Джей Голмс теж встигли одружитися – у вересні 2026 року. Отже, скандал, який свого часу зруйнував два шлюби, несподівано привів до двох нових пар. Залишається лише сподіватися, що на майбутніх сімейних святах ніхто не переплутає гостей.

Також днями стало відомо, що зірка фільму "Шерлок" таємно одружився.



