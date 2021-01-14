Все поклонники и журналисты, когда видят непревзойденную Энн Хэтэуэй, с восторгом выкрикивают ее имя. Но оказалось, что актриса с детства ненавидит, когда к ней обращаются по имени.

Не Энн: почему Энн Хэтэуэй не в восторге от своего имени

Об этом Энн Хэтэуэй рассказала в шоу Джимми Феллона, которое во время карантина записывается дистанционно и выходит на ютуб-канале ведущего. В первые минуты разговора актриса призналась, что ненавидит, когда к ней обращаются по имени.

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"Единственный человек, который называл меня Энн, – моя мать. Она делала это только тогда, когда по-настоящему злилась на меня. Поэтому каждый раз, когда я сейчас выхожу на публику и кто-то обращается ко мне по имени, я думаю, что на меня собираются кричать. Люди говорят: "Энн!", а я сразу думаю: "Что? Что я сделала вам?"– с юмором рассказала актриса.

Поэтому когда Джимми Фэллон предложил называть звезду Энни, она поддержала эту идею, отметив: "Как угодно, только не Энн".

Интервью с Энн Хэтэуэй: смотрите видео

Как актриса выбрала имя Энн Хэтэуэй

Свою актерскую карьеру Энн Хэтэуэй начинала еще в школьные годы. После съемки первой рекламы представители агентства, с которым сотрудничала американка, спросила, каким именем она бы хотела подписываться. Тогда актриса, не задумываясь, назвала свое настоящее имя – Энн Хэтэуэй. Она не предполагала, что с приходом мировой славы именно так ее и будут называть.

"Когда мне было 14 лет, я снялась в рекламном ролике. Тогда я должна была получить свою карточку, и они спросили меня: "Как вы хотите, чтобы вас звали?". Я ответила: "Ну, это должно быть мое имя, меня зовут Энн Хэтэуэй". Это казалось правильным выбором, но мне тогда не пришло в голову, что до конца моей жизни люди будут называть меня так", – вспомнила актриса.

А вот на съемочной площадке коллеги крайне редко называют красавицу Энн. Актриса призналась, что ее зовут Хэт или же шутливо называют мисс Хэ.