Всі прихильники та журналісти, коли бачать неперевершену Енн Гетевей, із захватом вигукують її ім'я. Та виявилось, що актриса з дитинства ненавидить, коли до неї звертаються по імені.

Не Енн: чому Енн Гетевей не в захваті від свого імені

Про це Енн Гетевей розповіла у шоу Джиммі Феллона, яке в час карантину записується дистанційно та виходить на ютуб-каналі ведучого. У перші хвилини розмови актриса зізналась, що ненавидить, коли до неї звертаються на ім'я. Причину вона вирішила не замовчувати.

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"Єдина людина, яка називала мене Енн, – моя мати. Вона робила це тільки тоді, коли по-справжньому злилася на мене. Тому кожен раз, коли я зараз виходжу на публіку, і хтось звертається до мене на ім'я, я думаю, що на мене збираються кричати. Люди говорять: "Енн!" А я одразу думаю: "Що? Що я зробила вам?" – з гумором розповіла актриса.

Тому коли Джиммі Феллон запропонував називати зірку Енні, вона підтримала цю ідею, зазначивши: "Як завгодно, тільки не Енн".

Інтерв'ю з Енн Гетевей: дивіться відео

Як актриса обрала ім'я Енн Гетевей

Свою акторську кар'єру Енн Гетевей розпочинала ще у шкільні роки. Після зйомки першої реклами представники агентства, з яким співпрацювала американка, запитала, яким іменем вона б хотіла підписуватись. Тоді актриса, не задумуючись, назвала своє справжнє ім'я – Енн Гетевей. Вона не передбачала, що з приходом світової слави саме так її і називатимуть.

"Коли мені було 14 років, я знялась в рекламному ролику. Тоді я повинна була отримати свою картку SAG, і вони запитали мене: "Як ви хочете, щоб вас звали?" Я відповіла: "Ну, це має бути моє ім'я, мене звуть Енн Гетевей". Це здавалося правильним вибором, але мені тоді не спало на думку, що до кінця мого життя люди називатимуть мене так", – згадала актриса.

А от на знімальному майданчику колеги вкрай рідко називають красуню Енн. Актриса зізналась, що її кличуть Гет або ж жартівливо називають міс Ге.