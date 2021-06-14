Энн Хэтэуэй поразила поклонников фотографиями со съемочной площадки сериала WeCrashed

В сети появились фото Энн Хэтэуэй и Джареда Лето на Манхэттене во время съемок нового шоу WeCrashed ("Мы прогорели") от Apple TV +. Оба актера привлечены к созданию мини-сериала, который рассказывает историю краха американской компании WeWork, что оказалась в центре огромного скандала в 2019 году.

На фото закулисья, которые были обнародованы источником, героиня Хэтэуэй "попала в автомобильное ДТП", чем вызвала обеспокоенность у поклонников. Ведь лицо звезды было в "косметических" порезах и крови для одного из эпизодов сюжета сериала.

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Также, судя по первым кадрам закулисья шоу, большое внимание авторы уделят моде, ведь Адам и Ребекка известны своим ярким стилем, вдохновленным 2000-ми. Кстати, шоуранером сериала выступает не малоизвестный Ли Айзенберг, который придумал суперпопулярный сериал "Офис".



Энн Хэтэуэй на съемках сериала "Мы прогорели" / Daily Mail

О чем сериал WeCrashed

Сериал основан на документальном подкасте, который рассказывает историю стартапа WeWork и его непредсказуемый крах. Компания с оборотом почти в 50 миллиардов долларов специализировалась на создании коворкинга. В 2019 году после продажи публичных акций стартап оказался в центре скандала с финансовыми махинациями и токсической корпоративной культурой.

Известно, что к сериалу WeCrashed привлечен звездный актерский состав:

Джаред Лето сыграет владельца компании Адама Ноймана;

Энн Хэтэуэй – его жену Ребекку.

. За пределами корпоративной сферы образ жизни Нойман оказался не менее "необычным". Чего только стоит имение площадью почти 1000 квадратных метров в форме гитары и одержимость супругов полетами вокруг света на частных самолетах.



Джаред Лето и Энн Хэтэуэй за кулисами сериала / Daily Mail

Скандал вокруг WeWork

В 2019 году разгорелся скандал вокруг молодого стартапа и его основателей, которых обвинили в финансовых махинациях и, мягко говоря, не адекватной корпоративной культуре: