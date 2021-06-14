Энн Хэтэуэй поразила поклонников фотографиями со съемочной площадки сериала WeCrashed

В сети появились фото Энн Хэтэуэй и Джареда Лето на Манхэттене во время съемок нового шоу WeCrashed ("Мы прогорели") от Apple TV +. Оба актера привлечены к созданию мини-сериала, который рассказывает историю краха американской компании WeWork, что оказалась в центре огромного скандала в 2019 году.
На фото закулисья, которые были обнародованы источником, героиня Хэтэуэй "попала в автомобильное ДТП", чем вызвала обеспокоенность у поклонников. Ведь лицо звезды было в "косметических" порезах и крови для одного из эпизодов сюжета сериала.
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Также, судя по первым кадрам закулисья шоу, большое внимание авторы уделят моде, ведь Адам и Ребекка известны своим ярким стилем, вдохновленным 2000-ми. Кстати, шоуранером сериала выступает не малоизвестный Ли Айзенберг, который придумал суперпопулярный сериал "Офис".
Энн Хэтэуэй на съемках сериала "Мы прогорели" / Daily Mail
О чем сериал WeCrashed
Сериал основан на документальном подкасте, который рассказывает историю стартапа WeWork и его непредсказуемый крах. Компания с оборотом почти в 50 миллиардов долларов специализировалась на создании коворкинга. В 2019 году после продажи публичных акций стартап оказался в центре скандала с финансовыми махинациями и токсической корпоративной культурой.
Известно, что к сериалу WeCrashed привлечен звездный актерский состав:
- Джаред Лето сыграет владельца компании Адама Ноймана;
- Энн Хэтэуэй – его жену Ребекку.
Джаред Лето и Энн Хэтэуэй за кулисами сериала / Daily Mail
Скандал вокруг WeWork
В 2019 году разгорелся скандал вокруг молодого стартапа и его основателей, которых обвинили в финансовых махинациях и, мягко говоря, не адекватной корпоративной культуре:
- New York Times писали о том, что основатель компании Адам Нойман то импульсивно решил запретить мясо во всех помещениях WeWork (при этом сохранив ледяную ванну в своем рабочем кабинете).
- The Guardian в свою очередь отмечала, что жена Ноймана, Ребекка (сестра Гвинет Пэлтроу) якобы уволила нескольких сотрудников за "негативный настрой".