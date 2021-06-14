Название фильма – устойчивое выражение, означающее отношения между людьми с большой разницей в возрасте.
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О чем будет фильм May December
Действие фильма начинается через 20 лет после нашумевшего романа между Грейси Атертон-Ю и ее мужем Джо, когда их близнецы вот-вот закончат среднюю школу. Но семейные отношения портятся с каждой минутой.
Что меня так привлекло в исключительном сценарии Сами Берча? Так это то, как подробно он исследовал персонажей истории,
– сказал Тодд Хейнс в своем заявлении.