Назва фільму означає стійкий вислів, що означає стосунки між людьми з великою різницею у віці.
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Про що буде фільм May December
Дія фільму починається через 20 років після гучного роману між Грейсі Атертон-Ю і її чоловіком Джо, коли їх близнюки ось-ось закінчать середню школу. Проте сімейні відносини псуються з кожною хвилиною.
Що мене так привернуло у винятковому сценарії Самі Берча? Так це те, як детально він досліджував персонажів історії,
– сказав Тодд Хейнс в своїй заяві.