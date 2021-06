За плечима Наталі Портман чотири десятки акторської робіт, багато з яких вже стали класикою кінематографа. Акторка неодноразово отримувала номінації престижних світових премій, але найголовніше – вона володарка премій Оскар, Золотий глобус та BAFTA.

1. Леон

Рік: 1994

Оригінальна назва: Leon: The Proffessional



Кадр з фільму "Леон" / Getty Images

У фільмі режисера Люка Бессона Наталі Портман зіграла поруч з Жаном Рено. Дебютну роль акторка виконала у 13 років. Вона зіграла дівчинку Матильду, яка хоче помститись наркобарону (Гері Олдман) за вбивство свого маленького братика. Вона зустрічається із героєм Жана Рено – кіллером, який допомагає їй здійснити бажане. Фільм став культовим не тільки завдяки грі незрівнянної трійці, але і завдяки костюмам героїв та саундтреку. Образ Наталі Портман з фільму "Леон" досі користується популярністю серед молоді: коротка зачіска, чокер, об'ємне взуття та коротка спідниця. А пісня Стінга "Shape Of My Heart" стала неповторним хітом 90-их.

"Леон" 1994: дивіться трейлер фільму

2. Близькість

Рік: 2004

Оригінальна назва: Closer



Кадр з фільму "Близькість" / IMDb

В основі сюжету історія двох жінок та двох чоловіків, яких випадкова зустріч змушує вплутатися в дивну любовну гру на чотирьох. Наталі в картині Майка Ніколса постала в образі стриптизерки з Лондона. У такому амплуа актриса опинилася вперше і, варто відзначити, з успіхом впоралася з поставленим завданням. Портман продемонструвала всю свою акторську майстерність нарівні з гігантами кінематографа: Джудом Лоу, Клайвом Оуеном та Джулією Робертс.

"Близькість" 2004: дивіться трейлер онлайн

3. V означає Vendetta

Рік: 2006

Оригінальна назва: V for Vendetta

Сюжет картини відбувається в 2038 році у тоталітарній Британії. За сюжетом Еві Геммонд (Наталі Портман), арештовують за антиурядову діяльність. Але попри все важливою подією усього фільму стає пожертвування акторкою своїм розкішним волоссям, дозволивши себе для сюжету поголити наголо. Втім, після всього Наталі навіть заявила, що давно мріяла про коротку зачіску, то ж в ім'я кіно гріх не підстригтися.

"V означає Vendetta" 2006: дивіться трейлер фільму

4. Зоряні війни

Зоряні війни. Епізод I. Прихована загроза (Star Wars Episode І: The Phantom Menace) – 1999

Зоряні війни. Епізод IІ. Атака клонів (Star Wars Episode І: Attack of the Clones) – 2002

Зоряні війни. Епізод IІІ. Помста ситхів (Star Wars Episode І: Revenge of the Sith) – 2005

Наталі Портман ідеально вписалася в роль королеви паленети Набу – Падме Амідали. Зайнявши місце на троні, Падме мусила носити складні костюми і грим. Художник по костюмах Тріша Біггар та дизайнер Іен Маккейга почали за три роки (!) до зйомок першого фільму працювати над образами юної королеви: шукали найкрасивіші, дорогі, вінтажні оксамитова та шовкові тканини, працювали над ескізами.



Кадр з фільму "Зоряні війни. Епізод I. Прихована загроза" / IMDb



Кадр з фільму "Зоряні війни. Епізод II. Атака клонів" / IMDb



Костюм з фільму "Зоряні війни. Епізод IІI. Помства ситхів" / IMDb Костюм з фільму "Зоряні війни. Епізод IІI. Помства ситхів" / IMDb

5. Чорний лебідь

Рік: 2010

Оригінальна назва: Black Swan



Образ Наталі Портман у фільмі "Чорний лебідь" / IMDb

Завдяки ролі балерини Ніни Наталі змусила замовкнути всіх скептиків: її гра в "Чорному лебеді" бездоганна. Їй довелося грати вагітною, схуднути для ролі і кілька місяців займатися балетом. Але головне: переконливо зобразити роздвоєння особистості на фоні прагнення досягти досконалості, яке поглинуло героїню. Перший "Оскар" Портман в номінації за найкращу жіночу роль.

6. Джекі

Рік: 2016

Оригінальна навза: Jackie



Наталі Портман в образі Жаклін Кеннеді / IMDb

Акторка також зіграла Жаклін Кеннеді, першу леді Сполучених Штатів початку 60-х, найпопулярнішу жінку того часу. Сюжет фільму зупиняється на найстрашнішому періоді життя жінки – вбивстві чоловіка. До речі, ця роль принесла їй третю номінацію на "Оскар".

"Джекі" 2016: дивіться трейлер онлайн

7. Голос Люкс

Рік: 2018

Оригінальна назва: Vox Lux



Кадр з фільму "Голос Люкс" / IMDb

Наталі виконала роль популярної співачки, чия кар'єра пішла на спад. В юності героїня стала зіркою завдяки пісні, яку склала, переживаючи психологічну травму після стрілянини у школі. Вона дивом вижила і знову вчилася ходити, а тепер переживає глибоку особистісну кризу.

"Голос люкс" 2018: дивіться трейлер фільму