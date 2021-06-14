На фото залаштунків, які були оприлюднені джерелом, героїня Енн Гетевей "потрапила в автомобільне ДТП", чим викликала стурбованість у шанувальників. Адже обличчя зірки було в "косметичних" порізах та крові для одного із епізодів сюжету серіалу.
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Також, судячи з перших кадрів залаштунків шоу, велику увагу автори приділять моді, адже Адам та Ребекка відомі своїм яскравим стилем, натхненним 2000-ми. До речі, шоуранером серіалу виступає не маловідомий Лі Айзенберг, який придумав суперпопулярний серіал "Офіс".
Енн Гетевей на зйомках серіалу "Ми прогоріли" / Daily Mail
Про що серіал WeCrashed
Серіал базується на документальному подкасті, який розповідає історію стартапа WeWork та його непередбачуваний крах. Компанія з оборотом майже у 50 мільярдів доларів спеціалізувалася на створенні коворкінгів. У 2019 році після продажу публічних акцій стартап опинився у центрі скандалу з фінансовими махінаціями та токсичною корпоративною культурою.
Відомо, що до серіалу WeCrashed залучений зірковий акторський склад:
- Джаред Лето зіграє власника компанії Адама Ноймана;
- Енн Гетевей – його дружину Ребекку.
Джаред Лето та Енн Гетевей залаштунками серіалу / Daily Mail
Скандал навколо WeWork
У 2019 році розгорівся скандал навколо молодого стартапу та його засновників, яких звинуватили у фінансових махінаціях та, м'яко кажучи, не адекватній корпоративній культурі:
- New York Times писали про те, що засновник компанії Адам Нойман якось імпульсивно вирішив заборонити м'ясо у всіх приміщеннях WeWork (при цьому зберігши крижану ванну в своєму робочому кабінеті);
- The Guardian своєю чергою відзначала, що дружина Ноймана, Ребекка (сестра Гвінет Пелтроу) нібито звільнила декількох співробітників за "негативний настрій".