На фото залаштунків, які були оприлюднені джерелом, героїня Енн Гетевей "потрапила в автомобільне ДТП", чим викликала стурбованість у шанувальників. Адже обличчя зірки було в "косметичних" порізах та крові для одного із епізодів сюжету серіалу.

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Також, судячи з перших кадрів залаштунків шоу, велику увагу автори приділять моді, адже Адам та Ребекка відомі своїм яскравим стилем, натхненним 2000-ми. До речі, шоуранером серіалу виступає не маловідомий Лі Айзенберг, який придумав суперпопулярний серіал "Офіс".



Енн Гетевей на зйомках серіалу "Ми прогоріли" / Daily Mail

Про що серіал WeCrashed

Серіал базується на документальному подкасті, який розповідає історію стартапа WeWork та його непередбачуваний крах. Компанія з оборотом майже у 50 мільярдів доларів спеціалізувалася на створенні коворкінгів. У 2019 році після продажу публічних акцій стартап опинився у центрі скандалу з фінансовими махінаціями та токсичною корпоративною культурою.

Відомо, що до серіалу WeCrashed залучений зірковий акторський склад:

Джаред Лето зіграє власника компанії Адама Ноймана;

Енн Гетевей – його дружину Ребекку.

Цікаво. За межами корпоративної сфери спосіб життя Нойманів виявився не менш "незвичним". Чого лише вартують маєток площею майже 1000 квадратних метрів у формі гітари та одержимість подружжя польотами навколо світу на приватних літаках.



Джаред Лето та Енн Гетевей залаштунками серіалу / Daily Mail

Скандал навколо WeWork

У 2019 році розгорівся скандал навколо молодого стартапу та його засновників, яких звинуватили у фінансових махінаціях та, м'яко кажучи, не адекватній корпоративній культурі: