Умерла звезда культового комедийного сериала "Альф" Энн Шедин

Умерла известная американская актриса Энн Шэдин. Ее знали по роли в культовом комедийном сериале "Альф".

На момент смерти актрисе было 77 лет. О тяжелой утрате сообщили родственники на странице артистки в Facebook.

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Умерла Энн Шедин: что известно?

Конкретные причины внезапной смерти Энн Шедин семья не сообщила. Однако близкие отметили, что актриса ушла из жизни мирно, в окружении самых родных людей – мужа, дочерей, невест, сестер, племянниц, брата, а также своих любимых домашних животных – собак Ру и Ред.

Она была силой. И немыслимо думать о жизни без нее в ней. Но как она сказала: "Я всегда с тобой". И она права. Воспоминания, произведения искусства, смех от души, украшения ручной работы, картины маслом, скульптуры, костюмы и все вокруг — joie de vivre вживую,

– говорится в публикации.

Как написали родные, она оставила после себя необыкновенное наследие: творческую энергию, чувство юмора, страсть к секонд-хенду и любовь к хорошей истории.

Что стоит знать об Энн Шедин?

Вы, возможно, знаете популярную американскую актрису по роли Кейт Таннер в культовом комедийном сериале "Альф". Кроме того, она снималась и во многих других известных фильмах.

В частности, в фильмах и сериалах "Будьмо", "Компания троих", "Человек за шесть миллионов долларов", "Критическое положение", "Саймон и Саймон", "Доктор Маркус Велби", "Невероятный Халк" и "Эмбрион".

В последние годы актриса не снималась в кино, а посвящала свое время семье, искусству и благотворительным инициативам.

Родные призвали почтить ее память, поддержав благотворительные дела, которые были важны для нее, и вспоминать актрису через призму юмора, искусства и теплых воспоминаний.