На момент смерті акторці було 77 років. Про важку втрату сповістили родичі на фейсбук-сторінці артистки.

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Померла Енн Шедін: що відомо?

Конкретні причини раптової смерті Енн Шедін родина не повідомила. Однак близькі зазначили, що акторка пішла з життя мирно, в оточенні найрідніших людей – чоловіка, дочок, невісток, сестер, племінниць, брата, а також своїх улюблених домашніх тварин – собак Ру та Ред.

Вона була силою. І немислимо думати про життя без неї в ньому. Але як вона сказала: "Я завжди з тобою." І вона права. Спогади, витвори мистецтва, сміх живота, прикраси ручної роботи, олійні картини, скульптури, костюми, і все навколо joie de vivre наживо,

– йдеться у публікації.

Як написали рідні, вона залишила по собі надзвичайну спадщину: творчу енергію, почуття гумору, пристрасть до секонд-хенду та любов до хорошої історії.

Що варто знати про Енн Шедін?

Ви можете знати популярну американську акторку за роллю Кейт Таннер у культовому комедійному серіалі "Альф". Крім того, вона знімалася й у багатьох інших відомих стрічках.

Зокрема, у фільмах і серіалах "Будьмо", "Компанія трьох", "Людина за шість мільйонів доларів", "Критичне становище", "Саймон і Саймон", "Доктор Маркус Велбі", "Неймовірний Галк" та "Ембріон".

Останніми роками акторка не знімалася у кіно, натомість присвячувала свій час родині, мистецтву та благодійним ініціативам.

Рідні закликали вшанувати її пам'ять, підтримавши благодійні справи, які були важливими для неї, та згадувати акторку крізь призму гумору, мистецтва й теплих спогадів.