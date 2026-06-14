В материале 24 Канала мы расскажем, какие сюрпризы подготовили для зрителей создатели фильма. Ведь в этом кинопроекте вы увидите немало знакомых лиц – и это будут не только профессиональные актеры.
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Какие украинские артисты снялись в фильме "Поезд "Червона рута""?
Премьера фильма "Поезд "Червона рута"" станет особенным событием сразу по нескольким причинам. Во-первых, это один из самых ожидаемых украинских фильмов 2026 года. Во-вторых, его выход приурочен к нескольким важным датам в украинской культуре и истории: 55-летие фильма-концерта "Червона рута", 56-летие первого исполнения легендарной песни, а также 35-летие Независимости Украины.
"Поезд "Червона рута"": смотрите онлайн трейлер фильмаЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Поэтому неудивительно, что создатели ленты подготовили для зрителей особые сюрпризы. Помимо популярных украинских актеров, среди которых Александр Рудинский, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина, Роман Луцкий, Вячеслав Довженко и многие другие, в фильме появятся и известные украинские звезды в камео-ролях.
Среди них:
- Олег "Фагот" Михайлюта – украинский музыкант, фронтмен группы ТНМК;
- Александр Пономарев – украинский певец, композитор, народный артист Украины;
- Ирина Билык – украинская певица, композитор, народная артистка Украины;
- Наталья Могилевская – украинская певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины;
- The Maneken (Евгений Филатов)– украинский музыкант, продюсер и автор проекта The Maneken;
- хор "Гомин" – профессиональный хор из Львова;
- Александра Кучеренко– журналистка, победительница конкурса "Мисс Украина – 2016";
- Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая программ "Светская жизнь" и "Голос страны";
- Денис Бойко – украинский футболист, бывший вратарь сборной Украины.
Кто создает фильм "Поезд "Червона рута""?
К работе над фильмом "Поезд "Червона рута"" присоединилось немало профессионалов. Среди них – продюсеры Зоя Сушенко и Юрий Горбунов, исполнительный продюсер Екатерина Швец, супервайзер Ирина Костюк, режиссер Алексей Ясаков, оператор Юрий Король, сценаристы Алексей Приходько, Ярослав Стень и Богдан Гациляк, музыкальный продюсер Евгений Филатов, а также большое количество партнеров.
Фильм "Поезд "Червона рута"" / Постер фильма
Сюжет сосредоточен на истории легендарного поезда, легендарной песни и нашей страны. Не обойдется и без любви. Конечно, это будет любовь с первого взгляда, ведь в поезде "Червона Рута" она кажется неизбежной.
Кто-то в этой истории найдет свое чувство, кто-то сумеет его сохранить, а кому-то удастся понять, что настоящее счастье все это время было рядом.