В материале 24 Канала мы расскажем, какие сюрпризы подготовили для зрителей создатели фильма. Ведь в этом кинопроекте вы увидите немало знакомых лиц – и это будут не только профессиональные актеры.

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Какие украинские артисты снялись в фильме "Поезд "Червона рута""?

Премьера фильма "Поезд "Червона рута"" станет особенным событием сразу по нескольким причинам. Во-первых, это один из самых ожидаемых украинских фильмов 2026 года. Во-вторых, его выход приурочен к нескольким важным датам в украинской культуре и истории: 55-летие фильма-концерта "Червона рута", 56-летие первого исполнения легендарной песни, а также 35-летие Независимости Украины.

"Поезд "Червона рута"": смотрите онлайн трейлер фильма

Поэтому неудивительно, что создатели ленты подготовили для зрителей особые сюрпризы. Помимо популярных украинских актеров, среди которых Александр Рудинский, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина, Роман Луцкий, Вячеслав Довженко и многие другие, в фильме появятся и известные украинские звезды в камео-ролях.

Среди них:

Олег "Фагот" Михайлюта – украинский музыкант, фронтмен группы ТНМК;

– украинский музыкант, фронтмен группы ТНМК; Александр Пономарев – украинский певец, композитор, народный артист Украины;

– украинский певец, композитор, народный артист Украины; Ирина Билык – украинская певица, композитор, народная артистка Украины;

– украинская певица, композитор, народная артистка Украины; Наталья Могилевская – украинская певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины;

– украинская певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины; The Maneken (Евгений Филатов) – украинский музыкант, продюсер и автор проекта The Maneken;

– украинский музыкант, продюсер и автор проекта The Maneken; хор "Гомин" – профессиональный хор из Львова;

– профессиональный хор из Львова; Александра Кучеренко – журналистка, победительница конкурса "Мисс Украина – 2016";

– журналистка, победительница конкурса "Мисс Украина – 2016"; Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая программ "Светская жизнь" и "Голос страны";

– украинская журналистка и телеведущая программ "Светская жизнь" и "Голос страны"; Денис Бойко – украинский футболист, бывший вратарь сборной Украины.

Кто создает фильм "Поезд "Червона рута""?

К работе над фильмом "Поезд "Червона рута"" присоединилось немало профессионалов. Среди них – продюсеры Зоя Сушенко и Юрий Горбунов, исполнительный продюсер Екатерина Швец, супервайзер Ирина Костюк, режиссер Алексей Ясаков, оператор Юрий Король, сценаристы Алексей Приходько, Ярослав Стень и Богдан Гациляк, музыкальный продюсер Евгений Филатов, а также большое количество партнеров.



Фильм "Поезд "Червона рута"" / Постер фильма

Сюжет сосредоточен на истории легендарного поезда, легендарной песни и нашей страны. Не обойдется и без любви. Конечно, это будет любовь с первого взгляда, ведь в поезде "Червона Рута" она кажется неизбежной.

Кто-то в этой истории найдет свое чувство, кто-то сумеет его сохранить, а кому-то удастся понять, что настоящее счастье все это время было рядом.