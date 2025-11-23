В 2010 году BBC представил сериал о главном герое книг английского писателя Артура Конан-Дойла. Он завоевал популярность среди зрителей, в том числе и украинских, состоит из 3 сезонов и 14 серий. Что посмотреть, если понравились кинокартинки о Шерлоке Холмсе, расскажет 24 Канал.

Какой фильм посмотреть, если понравился "Шерлок Холмс"?

В 2020 году Netflix выпустил художественный детективный фильм "Энола Холмс". Режиссером ленты стал Гарри Брадбир, а главную роль сыграла британская актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела".

В фильме рассказывается об Эноле Холмс – младшей сестре Шерлока Холмса. В день своего 16-летия девушка обнаруживает, что ее мать исчезла. Женщина не оставила ни одной подсказки, где ее искать, а лишь набор подарков.

Энола оказывается под опекой своих братьев – Шерлока и Майкрофта, которые хотят отправить ее в школу для "настоящих" леди. Однако девушка убегает в Лондон, чтобы найти свою мать.

"Энола Холмс": смотрите онлайн трейлер фильма

В 2022 году вышло продолжение ленты. Энола Холмс открывает собственное агентство. Однако оказывается, что жизнь детектива не так проста. Главная героиня почувствовала реалии взрослой жизни и собирается закрываться. Вдруг девушка, которая торгует спичками, предлагает ей первую официальную работу – найти пропавшую сестру.

Дело оказывается довольно запутанным. Энола попадает в опасный мир. Она вынуждена обратиться за помощью к своим друзьям и Шерлоку, чтобы разгадать тайну.

"Энола Холмс 2": смотрите онлайн трейлер фильма