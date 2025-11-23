У 2010 році BBC презентував серіал про головного героя книг англійського письменника Артура Конан-Дойла. Він завоював популярність серед глядачів, зокрема й українських, складається з 3 сезонів і 14 серій. Що подивитись, якщо сподобались кінокартинки про Шерлока Холмса, розповість 24 Канал.

Який фільм подивитись, якщо сподобався "Шерлок Холмс"?

У 2020 році Netflix випустив художній детективний фільм "Енола Холмс". Режисером стрічки став Гаррі Брадбір, а головну роль зіграла британська акторка Міллі Боббі Браун, відома за серіалом "Дивні дива".

У фільмі розповідається про Енолу Холмс – молодшу сестру Шерлока Холмса. У день свого 16-річчя дівчина виявляє, що її мати зникла. Жінка не залишила жодної підказки, де її шукати, а лише набір подарунків.

Енола опиняється під опікою своїх братів – Шерлока і Майкрофта, які хочуть відправити її до школи для "справжніх" леді. Однак дівчина тікає в Лондон, аби знайти свою матір.

"Енола Холмс": дивіться онлайн трейлер фільму

У 2022 році вийшло продовження стрічки. Енола Холмс відкриває власне агентство. Однак виявляється, що життя детективки не таке просте. Головна героїня відчула реалії дорослого життя і збирається закриватися. Раптом дівчина, яка торгує сірниками, пропонує їй першу офіційну роботу – знайти зниклу сестру.

Справа виявляється доволі заплутаною. Енола потрапляє у небезпечний світ. Вона змушена звернутись за допомогою до своїх друзів і Шерлока, щоб розгадати таємницю.

"Енола Холмс 2": дивіться онлайн трейлер фільму