Энтони Хопкинса едва узнали: 88-летний актер заметно похудел и напугал поклонников

Время не щадит даже Ганнибала Лектера. 88-летний Энтони Хопкинс поделился новой фотографией, которая заставила поклонников говорить не столько о футболе, сколько о самом актере.

Новое фото в инстаграме Хопкинса сильно удивило поклонников. Актер, который не общается со своей единственной дочерью, заметно похудел, а седые волосы и борода сделали его почти неузнаваемым.

Фотографию Хопкинс опубликовал во время матча Англии и Мексики на Чемпионате мира. Актер позировал в футболке сборной Англии, в то время как его жена Стелла Аррояве болела за Мексику. Публикацию он лаконично подписал:

Мы все победители.



Энтони Хопкинс с женой Стеллой Аррояве / Фото из инстаграма звезды



Впрочем, больше всего обсуждений вызвала не спортивная форма, а выбор команды. Подписчики напомнили Хопкинсу, что он родился в Уэльсе, и удивились, почему-то он болеет за Англию.

Но, похоже, на этот раз все футбольные споры отошли на второй план.

Если вы любите интригующие фильмы, в которых нередко снимается Хопкинс, то точно оцените эти фильмы с неожиданным финалом.