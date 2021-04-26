Голливудский актер Энтони Хопкинс решил дистанционно присоединиться к 93 церемонии Оскар. Но за несколько часов до старта шоу номинант премии опубликовал ролик с кладбища.

Энтони Хопкинс претендует на Оскар-2021 в номинации "Лучший актер". Если он таки одержит победу, то установит рекорд Американской киноакадемии. И, кажется, для самого Энтони Хопкинса эта награда важна, ведь за несколько часов до старта церемонии он посетил могилу отца.

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Актер показал видео в своем инстаграме. На кладбище Энтони Хопкинс зачитал стихотворение "Не иди покорно в темноту".

Ричард Хопкинс, мой любимый отец, который покоится в вечном мире,

– написал актер.

Номинация Энтони Хопкинса на Оскаре-2021: кратко

Энтони Хопкинс сыграл главную роль в фильме "Отец". Именно эта непростая драма может принести актеру второй Оскар (дебютную статуэтку он получил за "Молчание ягнят" в 1992 году).

Фильм "Отец" рассказал о пенсионере, страдающем от болезни Альцгеймера. Постепенно память мужчины дает сбой, а он убежден, что дочь то и делает, что стремится отобрать у него жилье.

Кроме Энтони Хопкинса, в ленте сыграли Оливия Колман, Руфус Сьюэлл, Оливия Уильямс и др.

"Отец": смотрите трейлер