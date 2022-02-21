Эпическая сага "Варяг" Роберта Эггерса: показали поразительные новые кадры со съемочной площадки

"Варяг" – исторический фильм режиссера Роберта Эггерса, который известен по своим ужасам "Маяк" и "Ведьма". IGN FanFest показала четыре новых эксклюзивных кадра эпической саги. Релиз запланирован на 21 апреля 2022 года.

На фотографиях изображен принц-викинг Амлет (Александр Скарсгард), новый король Фьолнир (Клас Банг), волшебник (Ингвар Сигюрдссон) и король Аурвандил, которого сыграл Итан Хоук. В картине также сыграют знаменитые Аня Тейлор-Джой в роли Ольги и Николь Кидман, которая перевоплотилась в королеву Гудрун.

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"Варяг": новые кадры со съемок исторической саги / Фото IGN

О чем рассказывает лента

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События в фильме происходят в Исландии, в живописных скандинавских пейзажах, и рассказывает про молодого принца, наследника престола, который жаждет мести за смерть своего отца.

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Из трейлера становится понятно, что нас ждет настоящий экшн с жаждой мести, силой, волей и настоящей борьбой. И все это – во времена Средневековья.

. Режиссер Роберт Эггерс написал сценарий совместно с исландским писателем Сьоном Сигурдссоном. Съемки состоялись в Антриме, Северной Ирландии.

"Варяг" 2022: смотрите трейлер онлайн