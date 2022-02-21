На світлинах зображено принца-вікінга Амлета (Александра Скашґорда), нового короля Фйольніра (Клеса Банга), чарівника (Інгвара Сігюрдссона) та короля Аурванділя, якого зіграв Ітан Гоук. У картині також зіграють знамениті Аня Тейлор-Джой в ролі Ольги та Ніколь Кідман, яка перевтілилася в королеву Гюдрун.

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"Варяг": нові кадри зі зйомок історичної саги / Фото IGN

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Про що розповідає стрічка

Події у фільмі відбуваються в Ісландії, у мальовничих скандинавських пейзажах, і розповідає про молодого принца, спадкоємця престолу, який прагне помсти за смерть свого батька.

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З трейлера стає зрозуміло, що на нас чекає справжній екшн з жагою до помсти, силою, волею та справжньою боротьбою. І все це – у часи Середньовіччя.

Зауважте. Режисер Роберт Еґґерс написав сценарій спільно з ісландським письменником Сйоном Сігурдссоном. Зйомки відбулися в Антрімі, Північній Ірландії.

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