3 высокорейтинговых сериала с Эриком Дейном, который умер в результате тяжелой болезни
- Эрик Дейн, известный американский актер, умер от бокового амиотрофического склероза в возрасте 53 лет.
- Он получил известность благодаря ролям в сериалах "Анатомия Грей", "Эйфория" и "Последний корабль".
19 февраля стало известно о смерти известного американского актера Эрика Дейна. Он ушел из жизни в результате тяжелой болезни. На момент смерти актеру было всего 53 года.
Об этом сообщило издание People. В материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов и сериалов, которые сделали Эрика Дейна невероятно узнаваемым.
Какие фильмы и сериалы с Эриком Дейном стоит посмотреть вечером?
"Анатомия Грей"
Одним из самых популярных сериалов в кинокарьере Эрика Дейна является медико-драматический сериал "Анатомия Грей". Премьера состоялась в 2005 году, а над проектом работала Шонда Раймс. Сериал рассказывает о жизни интернов, ординаторов и их наставников в больнице Seattle Grace Hospital. Лента изрядно полюбилась зрителям и имеет рейтинг 7,6 балла на IMDb.
"Эйфория"
Еще один популярный сериал, в котором сыграл актер, – это "Эйфория". Премьера ленты состоялась в 2019 году и сразу наделала большого шума в сети. Это яркий, динамичный и провокационный сериал о жизни современных старшеклассников.
Мы увидим все проблемы, с которыми сталкиваются подростки: жестокость, зависимость, психологические травмы, дружбу, любовь, интернет и многое другое.
"Последний корабль"
Это американский постапокалиптический сериал, снятый на основе романа Уильяма Бринкли. Премьера сериала "Последний корабль" состоялась в 2014 году, а выходил он до 2018 года.
Лента насчитывает пять сезонов и имеет высокие зрительские рейтинги. История разворачивается вокруг глобальной пандемии, которая уничтожает 80% населения планеты. Эрик Дейн сыграл одну из ролей в ленте.
Что известно о смерти Эрика Дейна?
- Известный американский актер умер 19 февраля 2026 года.
- Меньше года назад актеру диагностировали боковой амиотрофический склероз.
- На момент смерти ему было 53 года.
- О тяжелой утрате сообщила его семья.
- Известно, что Эрик Дейн был женат на модели Ребекке Гейгарт, и они имеют двоих детей.
- Также известно, что Эрик Дейн никогда не мечтал стать актером, однако жизнь привела его на съемочные площадки.
- Наибольшую известность он получил благодаря роли в сериале "Анатомия Грей", а также сыграл в фильмах "Все женщины – ведьмы" и других.