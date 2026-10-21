Звезду "Дневников принцессы" обвиняют в предполагаемом мошенничестве

Актер Эрик фон Деттен, которого зрители помнят по фильму "Дневники принцессы", оказался в центре финансового скандала. И суммы там вовсе не сказочные.

Как сообщает Variety, 44-летнего актера обвиняют в предполагаемом мошенничестве и финансовой эксплуатации пожилых людей. Супружеская пара пенсионеров утверждает, что из-за инвестиций в золото с его участием потеряла около 900 тысяч долларов.

Что произошло на самом деле

85-летняя Шейла Гринберг и ее 97-летний муж Норман обратились в компанию Rosland Capital еще в 2020 году. Там они познакомились с фон Деттеном, который после завершения актерской карьеры решил попробовать себя в финансовом бизнесе.



Эрик фон Деттен / Фото gettyimages



По словам супругов, актер убедил их инвестировать более 2 миллионов долларов пенсионных сбережений в золотые монеты. Правда, впоследствии выяснилось, что их реальная стоимость значительно ниже. В результате пенсионеры заявили об убытках примерно на 900 тысяч долларов и подали иск в суд.

Сама компания Rosland Capital в июле 2026 года объявила о банкротстве, имея около 64 миллионов долларов обязательств. На данный момент обвинения против фон Деттена не доказаны в суде. Сам актер никак не комментирует происшествие и обвинения.

Куда исчез актер из "Дневников принцессы"

Напомним, что сам Эрик фон Деттен был настоящим кумиром подростков в конце 1990-х и в начале 2000-х. В фильме "Дневники принцессы" (2001) он сыграл Джоша Брайанта – парня, в которого была влюблена героиня Энн Хэтэуэй.

Также актер озвучил Сида в мультфильме "История игрушек" и снялся в картине "На грани!" (1998).

Примерно в 2010 году фон Деттен почти ушел из кино, а с 2018 года работал в компании, торгующей драгоценными металлами.

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