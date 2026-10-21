Як повідомляє Variety, 44-річного актора звинувачують у ймовірному шахрайстві та фінансовій експлуатації літніх людей. Подружжя пенсіонерів стверджує, що через інвестиції в золото за його участі втратило близько 900 тисяч доларів.

Що сталось насправді

85-річна Шейла Грінберг та її 97-річний чоловік Норман звернулися до компанії Rosland Capital ще у 2020 році. Там вони познайомилися з фон Деттеном, який після завершення акторської кар'єри вирішив спробувати себе у фінансовому бізнесі.



Ерік фон Деттен / Фото gettyimages



За словами подружжя, актор переконав їх інвестувати понад 2 мільйони доларів пенсійних заощаджень у золоті монети. Щоправда, згодом з'ясувалося, що їхня реальна вартість значно нижча. У результаті пенсіонери заявили про збитки приблизно на 900 тисяч доларів і подали позов до суду.

Сама компанія Rosland Capital у липні 2026 року оголосила про банкрутство, маючи близько 64 мільйонів доларів зобов'язань. Наразі звинувачення проти фон Деттена не доведені в суді. Сам актор ніяк не коментує подію та звинувачення.

Куди зник актор зі "Щоденників принцеси"

Нагадаємо, що сам Ерік фон Деттен був справжнім кумиром підлітків наприкінці 1990-х і на початку 2000-х. У фільмі "Щоденники принцеси" (2001) він зіграв Джоша Браянта – хлопця, в якого була закохана героїня Енн Гетевей.

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Також актор озвучив Сіда у мультфільмі "Історія іграшок" та знявся у стрічці "На межі!" (1998).

Приблизно у 2010 році фон Деттен майже залишив кінематограф, а з 2018-го працював у компанії, що торгувала дорогоцінними металами.

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