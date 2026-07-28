Как сообщает pagesix, список гостей на свадьбе Эммы Робертс и Коди Джона выглядел как список претендентов на глянцевую обложку: Деми Мур, Сара Полсон, Кристен Стюарт, Билли Лурд, Эшли Бенсон. Была даже тетя Джулия Робертс с мужем – семья в полном составе, за одним важным исключением. К алтарю невесту вел не отец, а ее 5-летний сын Роудс – сцена, трогательная сама по себе, но невольно напомнившая всем, кого рядом не оказалось.



Эрик Робертс проигнорировал свадьбу дочери / Фото BACKGRID



Пока свадьба гремела в имении семьи Коди Джона в Айдахо, 70-летний актер и отец невесты Эрик Робертс, по версии папарацци, праздновал по-своему – в спортзале Лос-Анджелеса. Каждый проводит выходные так, как ему удобнее.

Молчать долго актер не стал и вскоре ответил:

Я люблю свою дочь, всегда любил и буду всегда любить. Прекрасно, что она празднует так, как хочет, и с теми, с кем хочет, – сказал актер.

Формулировка дипломатическая к безупречности – из тех, кто не дает повода для скандала, но и не дает ответа на главный вопрос: а почему, собственно, не рядом.



Актер Эрик Робертс не пришел на свадьбу дочери Эммы Робертс / Фото BACKGRID



Впрочем, удивляться особенно нечему. О непростых отношениях отца и дочери говорят давно, и сам Эрик Робертс весной уже пытался погасить слухи, настаивая, что никакого конфликта нет.

Более того, Эрик Робертс неоднократно признавал, что в молодости был далеко не идеальным отцом. По его словам, он не мог дать дочери эмоциональной поддержки, в которой она нуждалась, и берет за это полную ответственность.

Кстати, это далеко не единственная голливудская семья, где отношения между родителями и детьми остаются непростыми. Недавно стало известно, что дочь Тома Круза, Сури официально отказалась от фамилии звездного отца.