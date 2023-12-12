Если вы уже насладились просмотром эротических фильмов, то эта подборка точно понравится вашей паре, разнообразит личную жизнь.

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"Одержимость"

Год: 2023

Количество сезонов: 1

Количество серий: 4

Рейтинг IMDb: 5.1

Перспективный лондонский хирург начинает интрижку с невестой своего сына. Впоследствии между ними возникает страстный роман, который навсегда может изменить жизнь.

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"Секс/Жизнь"

Год: 2021

Количество сезонов: 2

Количество серий: 7

Рейтинг IMDb: 5.7

Билли Коннелли – обольстительная домохозяйка, которая воспитывает двоих детей. До замужества Билли имела насыщенную жизнь в Нью-Йорке, которую теперь постоянно вспоминает. В частности – самый удивительный секс, который когда-либо имела. Когда ее размышления об интиме с грубым эксом случайно находит муж, тайна сексуальных отношений главной героини начинает раскрываться.

"Секс/Жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Нескромный взгляд"

Год: 2023

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

Рейтинг IMDb: 4.9

Главную героиню – талантливую хакерку вуаристку втягивают в опасное расследование после того, как ее соседка – секс-работница – внезапно исчезает на выходные.

"Нескромный взгляд": смотрите онлайн трейлер сериала