Якщо ви вже насолодилися переглядом еротичних фільмів, то ця добірка точно сподобається вашій парі, урізноманітнить особисте життя.
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"Одержимість"
Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 4
Рейтинг IMDb: 5.1
Перспективний лондонський хірург починає інтрижку з нареченою свого сина. Згодом між ними виникає пристрасний роман, який назавжди може змінити життя.
"Одержимість": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Секс/Життя"
Рік: 2021
Кількість сезонів: 2
Кількість серій: 7
Рейтинг IMDb: 5.7
Біллі Коннеллі – зваблива домогосподарка, яка виховує двох дітей. До заміжжя Біллі мала насичене життя в Нью-Йорку, яке тепер постійно згадує. Зокрема – найдивовижніший секс, який коли-небудь мала. Коли її роздуми про інтим з брутальним ексом випадково знаходить чоловік, таємниця сексуальних стосунків головної героїні починає розкриватися.
"Секс/Життя": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Нескромний погляд"
Рік: 2023
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
Рейтинг IMDb: 4.9
Головну героїню – талановиту хакерку вуаєристку втягують в небезпечне розслідування після того, як її сусідка – секс-працівниця – раптово зникає на вихідні.
"Нескромний погляд": дивіться онлайн трейлер серіалу