Якщо ви вже насолодилися переглядом еротичних фільмів, то ця добірка точно сподобається вашій парі, урізноманітнить особисте життя.

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"Одержимість"

Рік: 2023

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 4

Рейтинг IMDb: 5.1

Перспективний лондонський хірург починає інтрижку з нареченою свого сина. Згодом між ними виникає пристрасний роман, який назавжди може змінити життя.

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"Секс/Життя"

Рік: 2021

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 7

Рейтинг IMDb: 5.7

Біллі Коннеллі – зваблива домогосподарка, яка виховує двох дітей. До заміжжя Біллі мала насичене життя в Нью-Йорку, яке тепер постійно згадує. Зокрема – найдивовижніший секс, який коли-небудь мала. Коли її роздуми про інтим з брутальним ексом випадково знаходить чоловік, таємниця сексуальних стосунків головної героїні починає розкриватися.

"Секс/Життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нескромний погляд"

Рік: 2023

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Рейтинг IMDb: 4.9

Головну героїню – талановиту хакерку вуаєристку втягують в небезпечне розслідування після того, як її сусідка – секс-працівниця – раптово зникає на вихідні.

"Нескромний погляд": дивіться онлайн трейлер серіалу