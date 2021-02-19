Пожалуй, все киноманы хоть раз смотрели серию "Чип и Дейл спешат на помощь". Осталась в восторге от этой ленты и певица Jerry Heil, которая решила перепеть знаменитый трек из мультфильма.

Видео появилось в тиктоке Jerry Heil, за которым следят более 140 тысяч подписчиков. Для своей аудитории артистка записала песню, которую можно услышать на заставке мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь".

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Для записи Jerry Heil подобрала особый образ, который напоминал стиль главной героини ленты Гайки. Большие очки, розовые волосы и джинсовый наряд – певица вызвала восторг у пользователей сети и получила миллионные предпочтения ролика.

"Когда мечтаешь быть принцессой Disney, но ты – Гаечки. Одна из моих самых большых мечтаний, кстати – озвучивать диснеевских принцесс", – призналась Jerry Heil.

Перепев трека в исполнении Jerry Heil: смотрите видео

Что известно о мультфильме "Чип и Дейл спешат на помощь

Знаменитый анимационный сериал "Чип и Дейл спешат на помощь" был создан еще в 1989 году. Всего за год представители Disney выпустили 65 серий, которые получили бешеную популярность во всем мире. И успех ленты был предсказуемым, ведь в каждом эпизоде ​​смелые бурундучки с мышками Гайкой и Сирогризом спасали людей и животных от злодеев. Помогала им в этом и мушка Ґедзик, которая получила особую симпатию у зрителей.

Каждый эпизод начинается с музыкальной заставки, которую и перепела Jerry Heil, вызвав ностальгию по детству в многих украинцев.