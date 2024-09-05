Вытащил нож и "принял боевую стойку": экс-супруга покойной актрисы Шеннен Догерти арестовали

Бывшего мужа покойной актрисы Шеннен Догерти, актера Эшли Гамильтона, арестовали. Гамильтон, известный по ролям в фильмах "Бетховен-2", "Затерянные в Африке", "Затерянные ангелы" и "Железный человек-3", оказался в центре скандала после инцидента в Беверли-Хиллз.

Полиция задержала его около 5 утра после того, как он якобы угрожал ножом сотруднику отеля. Менеджер отеля рассказал, что Гамильтон вытащил нож и "принял боевую стойку" после того, как его разбудили в вестибюле.

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Актер заснул на диване у входа отеля, но после просьбы работника отеля проснуться и уйти, начал агрессивно спорить. Персонал заведения немедленно вызвал полицию, и актера задержали.

Гамильтону предъявили обвинение в мелком хулиганстве, после чего его доставили в отделение полиции. Интересно, что сам актер заявил, что не помнит об угрозах и ноже. По его словам, он просто испугался, когда его разбудили, и действовал инстинктивно. Он также отметил, что заснул из-за таблеток, которые принимает для лечения онкологического заболевания кожи.

Сейчас дело передано в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса, где будут решать вопрос дальнейшего наказания для Гамильтона.