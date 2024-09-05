Поліція затримала його близько 5-ї ранку після того, як він нібито погрожував ножем співробітнику готелю. Менеджер готелю розповів, що Гамільтон витягнув ніж і "прийняв бойову стійку" після того, як його розбудили у вестибюлі.

Рекомендуємо Прокурор вимагає жорстокого покарання для лікаря і наркодилерки Меттью Перрі: що відомо

Ексчоловіка покійної акторки Шеннен Догерті заарештували: що сталося

Актор заснув на дивані біля входу готелю, але після прохання працівника готелю прокинутися й піти, почав агресивно сперечатися. Персонал закладу негайно викликав поліцію, і актора затримали.

Гамільтону висунули звинувачення у дрібному хуліганстві, після чого його доставили до відділку поліції. Цікаво, що сам актор заявив, що не пам’ятає про погрози та ніж. За його словами, він просто злякався, коли його розбудили, і діяв інстинктивно. Він також зазначив, що заснув через пігулки, які приймає для лікування онкологічного захворювання шкіри.

Наразі справу передано до окружної прокуратури Лос-Анджелеса, де вирішуватимуть питання подальшого покарання для Гамільтона.