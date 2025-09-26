Если вы обожаете настоящие восточные страсти, то турецкий сериал станет идеальным выбором на эти выходные. 10 сентября 2025 года состоялась премьера ленты "Эшрефова мечта".

Ленту можно посмотреть онлайн. Турецкий сериал уже полюбился многим. В материале Кино 24 рассказываем больше подробностей о сюжете, который сделает ваши выходные особенными.

Что известно о турецком сериале "Эшрефова мечта"?

В центре сюжета 14-летний парень Эшреф. Он происходит из бедной семьи, поэтому еще с юных лет ему приходится самостоятельно выгрызать себе место под солнцем. Парень работает помощником мастера в автомастерской. Однажды он встречает девушку и сразу в нее влюбляется. Он не знает ее имени, однако в своих мечтах называет ее Руия.

"Эшрефова мечта": смотрите онлайн трейлер сериала

Проходит много лет, и Эшрефу таки удается достичь успеха. Он становится состоятельным, влиятельным человеком. У него есть все: деньги, достаток, однако нет самого главного. У него в жизни нет настоящей любви. В памяти до сих пор живет образ этой девушки, которую он полюбил, будучи 14-летним мальчиком, но так и не решился познакомиться.

Но судьба готовит ему еще один шанс. Однако, когда он снова встречается с Руией, она становится его самым большим врагом. И только финал этой истории покажет, сбудется ли Эшрефова мечта о большой любви.

Какие еще турецкие сериалы посмотреть?

Если вы – настоящий фанат турецких сериалов, обратите также внимание на такие ленты:

"Анонимные любовники",

"Жизнь на кону",

"Стамбульская энциклопедия",

"Точно-точно",

"Фатма".

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже на этих выходных!