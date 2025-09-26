Якщо ви обожнюєте справжні східні пристрасті, то турецький серіал стане ідеальним вибором на ці вихідні. 10 вересня 2025 року відбулася прем'єра стрічки "Ешрефова мрія".

Стрічку можна подивитись онлайн. Турецький серіал уже полюбився багатьом. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше подробиць про сюжет, який зробить ваші вихідні особливими.

Що відомо про турецький серіал "Ешрефова мрія"?

В центрі сюжету 14-річний хлопець Ешреф. Він походить із бідної родини, тому ще з юних років йому доводиться самотужки вигризати собі місце під сонцем. Хлопчина працює помічником майстра в автомайстерні. Одного дня він зустрічає дівчину й одразу в неї закохується. Він не знає її імені, однак у своїх мріях називає її Руїя.

"Ешрефова мрія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Проходить багато років, і Ешрефу таки вдається досягти успіху. Він стає заможним, впливовим чоловіком. В нього є все: гроші, достаток, однак немає найголовнішого. У нього в житті немає справжнього кохання. У пам'яті досі живе образ цієї дівчини, яку він покохав, бувши 14-річним хлопчиною, але так і не наважився познайомитись.

Та доля готує йому ще один шанс. Однак, коли він знову зустрічається з Руїєю, вона стає його найбільшим ворогом. І тільки фінал цієї історії покаже, чи справдиться Ешрефова мрія про велике кохання.

Які ще турецькі серіали подивитись?

Якщо ви – справжній фанат турецьких серіалів, зверніть також увагу на такі стрічки:

"Анонімні коханці",

"Життя на кону",

"Стамбульська енциклопедія",

"Точно-точно",

"Фатма".

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже на цих вихідних!