"Я должен был пережить это": Эштон Кутчер вспомнил болезненный период своей жизни и выкидыш Деми Мур

Эштон Катчер вспомнил об одном из самых сложных периодов своей публичной жизни – расставании с тогдашней женой Деми Мур, которая была старше его на 16 лет. Пара познакомилась в 2003 году и была вместе до 2013 года.

В новом интервью Esquire, вышедшем 31 января, актер вспомнил, как изменилась его жизнь, когда он встретил Деми Мур. Кроме того, Кутчер рассказал также о выкидыше, который актриса перенесла во время беременности.

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Эштон Кутчер вспомнил непростые отношения с бывшей женой Деми Мур

Свадьба Эштона Кутчера и Деми Мур состоялась 24 сентября 2005 года. Актриса даже официально сменила фамилию, отказавшуюся делать в первом браке. Однако остаться образцовой семьей они так и не смогли. В 2013 году развелись.

Когда вы думаете и уверенно вспомните, что у вас будет ребенок, а потом теряет его очень больно. Каждый справляется с этим по-разному. По какой-то причине и я должен был пережить это,

– сказал актер.

Развод для Кутчера был очень болезненным: "Ничто так не заставляет вас чувствовать себя неудачником, как развод. Развод кажется полным провалом. Вы потерпели неудачу в браке".

Эштон Кутчер и Деми Мур / CNN

Поэтому после этих отношений он стал встречаться со своей бывшей партнершей из "Шоу 70-х" Милой Кунис украинского происхождения. Пара начала встречаться в 2012 году, а 1 октября 2014 у них родилась дочь Вайатт Изабель. В марте 2015 года Мила заявила, что официально вышла замуж за Эштона, а 30 ноября 2016 года у супругов родился сын Димитрий Портвуд Кутчер.

Сегодня Кутчер разом с Риз Уизерспун снимается в новой романтической комедии. "К тебе или ко мне", которая выйдет 18 февраля на Netflix и знаменует собой его возвращение на большой экран спустя почти девять лет после его последней главной роли в фильме.

Романтическая комедия рассказывает о лучших друзьях Дебби и Питера, совершенно противоположных по натуре. Они решают поменяться жилищами в неделю и разжигают между собой любовь.

"К тебе или ко мне": смотрите трейлер фильма

Напомним, недавно стриминговый сервис Netflix опубликовал большой ролик с кадрами и датами релизов новых кинопроектов на 2023 год. Среди них – "Загадочное убийство 2" с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон, а также "Эвакуация 2" с Крисом Хэмсвортом и "Бунтивный месяц" Зака Снайдера.