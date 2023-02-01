У новому інтерв'ю Esquire, яке вийшло 31 січня, актор згадав, як змінилося його життя, коли він зустрів Демі Мур. Крім того, Кутчер розповів також про викидень, який актриса перенесла під час вагітності.

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Ештон Кутчер згадав непрості відносини з колишньою дружиною Демі Мур

Весілля Ештона Кутчера і Демі Мур відбулося 24 вересня 2005 року. Актриса навіть офіційно змінила прізвище, що відмовилася робити в першому шлюбі. Однак, залишитися зразковою сім'єю вони так і не змогли. У 2013 році розлучилися.

Коли ви думаєте і впевнено згадаєте, що у вас буде дитина, а потім втрачає її – дуже боляче. Кожен справляється із цим по-різному. З якоїсь причини і я мав пережити це,

– сказав актор.

Розлучення для Кутчера було дуже болючим: "Ніщо так не змушує вас почуватися невдахою, як розлучення. Розлучення здається повним провалом. Ви зазнали невдачі у шлюбі".

Ештон Кутчер та Демі Мур / CNN

Тож після цих відносин, він почав зустрічатися зі своєю колишньою партнеркою з "Шоу 70-х" Мілою Куніс українського походження. Пара почала зустрічатися у 2012 році, а 1 жовтня 2014 року у них народилася дочка Вайатт Ізабель. У березні 2015 року Міла заявила, що офіційно вийшла заміж за Ештона, а 30 листопада 2016 року у подружжя народився син Димитрій Портвуд Кутчер.

Сьогодні Кутчер азом з Різ Візерспун знімається в новій романтичній комедії "До тебе чи до мене", яка вийде 18 лютого на Netflix і знаменує собою його повернення на великий екран майже через дев'ять років після його останньої головної ролі у фільмі.

Романтична комедія розповідає про найкращих друзів Деббі та Пітера, яку абсолютно протилежні за вдачею. Вони вирішують помінятися оселями на тиждень і розпалюють між собою кохання.

"До тебе чи до мене": дивіться трейлер фільму

Нагадаємо, нещодавно стрімінговий сервіс Netflix опублікував великий ролик з кадрами та датами релізів нових кінопроєктів на 2023 рік. Серед них – "Загадкове вбивство 2" з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон, а також "Евакуація 2" з Крісом Хемсвортом та "Бунтівний місяць" Зака Снайдера.