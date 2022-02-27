В то время как звезды российского кинематографа не осмеливаются говорить о военной агрессии Путина в Украине, голливудские актеры не молчат. В частности, 44-летний Эштон Кутчер из комедии "Приключения в Вегасе" отреагировал на войну в центре Европы.
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Я поддерживаю Украину,
– лаконично выразился Эштон Кутчер.
Заметим, что его жены Милы Кунис нет ни в одной из социальных сетей. Так что можно предположить, что актер высказался за всю семью.
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