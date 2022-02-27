У той час, як зірки російського кінематографу не насмілюються говорити про військову агресію Путіна в Україні, голлівудські актори не мовчать. Зокрема 44-річний Ештон Кутчер з комедії "Пригоди у Веґасі" відреагував на війну в центрі Європи.
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Я підтримую Україну,
– лаконічно висловився Ештон Кутчер.
Зауважимо, що його дружини Міли Куніс немає в жодній зі соціальних мереж. Тож можна припустити, що актор висловився за всю сім'ю.
Хто з Голлівуду підтримав Україну
- Анджеліна Джолі заявила, що молиться за людей в Україні та робить усе можливе для біженців у регіоні.
- Арнольд Шварценеггер захоплюється мужністю українських військових у час війни з Росією.
- Віра Фарміга та Кетрін Винник, що родом з України, уже вдруге поширили слова підтримки українцям.
- Зіркове подружжя Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі збирають гроші українським біженцям, що постраждали у війні з Росією. Вони хочуть виручити мільйон доларів.
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