У той час, як зірки російського кінематографу не насмілюються говорити про військову агресію Путіна в Україні, голлівудські актори не мовчать. Зокрема 44-річний Ештон Кутчер з комедії "Пригоди у Веґасі" відреагував на війну в центрі Європи.

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Я підтримую Україну,
– лаконічно висловився Ештон Кутчер.

Зауважимо, що його дружини Міли Куніс немає в жодній зі соціальних мереж. Тож можна припустити, що актор висловився за всю сім'ю.

Хто з Голлівуду підтримав Україну

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