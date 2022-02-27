Эштон Кутчер, женатый на Миле Кунис из Черновцов, поддержал Украину

27 февраля 2022 , 18:10
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Источник:

твиттер Эштона Кутчера

Сейчас с Украиной не только весь мир, но и Голливуд. Американский актер Эштон Кутчер выразил нам свою поддержку в войне с Россией. Похоже, он особенно обеспокоен, ведь его жена Мила Кунис родим из Черновцов.

В то время как звезды российского кинематографа не осмеливаются говорить о военной агрессии Путина в Украине, голливудские актеры не молчат. В частности, 44-летний Эштон Кутчер из комедии "Приключения в Вегасе" отреагировал на войну в центре Европы.

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Я поддерживаю Украину,
– лаконично выразился Эштон Кутчер.

Заметим, что его жены Милы Кунис нет ни в одной из социальных сетей. Так что можно предположить, что актер высказался за всю семью.

Напомним, голливудская актриса Мила Кунис родилась в Черновцах в еврейской семье. Семья будущей актрисы эмигрировала в Лос-Анджелес, когда ей было всего 8 лет. Поступив в начальную школу, она не знала по-английски ни слова.

Кто из Голливуда поддержал Украину

 

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Автор: Марина Джура