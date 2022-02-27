Эштон Кутчер, женатый на Миле Кунис из Черновцов, поддержал Украину

Сейчас с Украиной не только весь мир, но и Голливуд. Американский актер Эштон Кутчер выразил нам свою поддержку в войне с Россией. Похоже, он особенно обеспокоен, ведь его жена Мила Кунис родим из Черновцов.

В то время как звезды российского кинематографа не осмеливаются говорить о военной агрессии Путина в Украине, голливудские актеры не молчат. В частности, 44-летний Эштон Кутчер из комедии "Приключения в Вегасе" отреагировал на войну в центре Европы.

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Я поддерживаю Украину,

– лаконично выразился Эштон Кутчер.

Заметим, что его жены Милы Кунис нет ни в одной из социальных сетей. Так что можно предположить, что актер высказался за всю семью.

Напомним, голливудская актриса Мила Кунис родилась в Черновцах в еврейской семье. Семья будущей актрисы эмигрировала в Лос-Анджелес, когда ей было всего 8 лет. Поступив в начальную школу, она не знала по-английски ни слова.

Кто из Голливуда поддержал Украину

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и , родом из Украины, уже второй раз распространили слова поддержки украинцам. Звездные супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли собирают деньги украинским беженцам, пострадавшим в войне с Россией. Они хотят выручить миллион долларов.

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