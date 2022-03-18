Анджелина Джоли опубликовала обложку французского фотографа в своем инстаграме. В посте поделилась его цитатой о том, что эта девочка – наше будущее.

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Анджелина Джоли отреагировала на интерактивную обложку журнала Time

Эта маленькая девочка – будущее. И в этой войне она напоминает нам, за что сражаются украинцы,

– подписала Джоли.

По словам мэра Львова Андрея Садового , 5-летняя девочка Валерия из Кривого Рога на обложке американского еженедельника TIME – одна из полутора миллионов украинских детей, которые были вынуждены покинуть родительский дом, чтобы выжить.

Ее создал французский художник и фотограф JR, создающий инсталляции монументального искусства на протяжении последних десяти лет с целью социальных изменений. Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине художник решил привлечь внимание к кризису вынужденно перемещенных лиц с помощью искусства.