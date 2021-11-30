"Это далеко от истины": наследники Альдо Гуччи раскритиковали фильм "Дом Гуччи"

Альдо Гуччи был главой модного дома Gucci с 1953 по 1986 год. Его наследники считают, что в фильме Ридли Скотта показали не точные образы семейства Гуччи.

Представители семьи Гуччи через итальянское информационное агентство ANSA опубликовали заявление, в котором раскритиковали тот факт, что Патриция Реджани (Леди Гага), осужденная в 1998 году за организацию убийства Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), "изображается не только в фильме, но и в заявлениях съемочной группы как жертва, которая пыталась выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре".

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Больше тезисов из заявления наследников Гуччи:

Пишут, что фильм имеет "тон и отношение к главным героям известных событий, которые никогда не были таковыми";

"Это очень болезненно с человеческой точки зрения и образа наследия, на котором бренд построен сегодня";

"Авторы фильма не смогли проконсультироваться с наследниками, прежде чем описать Альдо Гуччи – президента компании в течение 30 лет (играет Аль Пачино) – и членов семьи Гуччи как бандитов, необразованных и нечувствительных к миру вокруг них";

"Это далеко от истины";

В 1980-е, когда происходят события фильма, "у Gucci было несколько женщин, занимавших руководящие позиции", независимо от того, были они членами семьи или нет. Например, президент Gucci America, глава глобальных PR и коммуникаций, а также член Совета директоров Gucci America;

"Гуччи — это семья, которая живет, чествуя работу своих предков, чья память не заслуживает того, чтобы их беспокоить, чтобы поставить неправдивый спектакль, несправедливый к его главным героям";

В заявлении также говорится, что "члены семьи Гуччи оставляют за собой право принять меры, чтобы защитить имя, изображение и достоинство свое и своих близких".

"Дом Гуччи": о сюжете и трейлере

Безусловно, биографический драматический триллер от Ридли Скотта "Дом Гуччи" стал главной сенсацией конца осени! В ленте сыграли Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек и Джереми Айронс. Картина снята по документальной книге авторства Сары Фоден – "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности". Пожалуй, книга с таким названием и о таком известном клане была обречена на экранизацию.

Сюжет сосредоточен вокруг убийства Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) – внука основателя модной империи Gucci. События фильма рассказывают также о романе и супружеской жизни Маурицио и его возлюбленной – Патриции Реджани (Леди Гага). Нам рассказывают о мире, который происходит за закрытыми дверями Домов высокой моды. Чем живут создатели модных образов и какие у них страхи – все это в уникальной экранизации исторических событий мира моды "Дом Гуччи".