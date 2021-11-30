Представники родини Ґуччі через італійське інформаційне агентство ANSA опублікували заяву, у якій розкритикували той факт, що Патриція Реджані (Леді Гага), яка була засуджена у 1998 році за організацію вбивства Мауріціо Гуччі (Адам Драйвер), "зображується не лише у фільмі, а й у заявах знімальної групи, як жертва, яка намагалася вижити у чоловічій шовіністичній корпоративній культурі".

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Пишуть, що фільм має "тон і ставлення до головних героїв відомих подій, які ніколи не були такими";

"Це надзвичайно болюче з людської точки зору та образа спадщини, на якій бренд збудовано сьогодні";

"Автори фільму не спромоглися проконсультуватися зі спадкоємцями, перш ніж описати Альдо Гуччі – президента компанії протягом 30 років (грає Аль Пачіно) - і членів родини Гуччі як бандитів, неосвічених і нечутливих до світу навколо них";

"Це далеко від істини";

У 1980-ті, коли відбуваються події фільму, "у Gucci було кілька жінок, які займали керівні позиції", незалежно від того, були вони членами сім'ї чи ні. Наприклад, президент Gucci America, голова глобальних PR та комунікацій, а також член Ради директорів Gucci America;

"Гуччі — це сім'я, яка живе, вшановуючи роботу своїх предків, чия пам'ять не заслуговує на те, щоб їх турбувати, щоб поставити неправдивий спектакль, несправедливий до його головних героїв";

У заяві також йдеться про те, що "члени сім'ї Гуччі залишають за собою право вжити заходів, щоб захистити ім'я, зображення та гідність свою та своїх близьких".

"Дім Ґуччі": про сюжет і трейлер

Безумовно, біографічний драматичний трилер від Рідлі Скотта "Дім Ґуччі" став головною сенсацією кінця осені! У стрічці зіграли: Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачіно, Джаред Лето, Сальма Хайєк та Джеремі Айронс. Картина знята за документальною книгою авторства Сари Фоден – "Дім Гуччі. Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності". Мабуть, книга з такою назвою і про такий відомий клан була приречена на екранізацію.

Сюжет зосереджений довкола вбивства Мауріціо Ґуччі (Адам Драйвер) – онука засновника модної імперії Gucci. Події стрічки розповідають також про роман та подружнє життя Мауріціо та його коханої – Патриції Реджані (Леді Гага). Нам розповідають про світ, який відбувається за закритими дверима Домів високої моди. Чим живуть творці модних образів та які у них страхи – все це в унікальній екранізації історичних подій світу моди "Дім Ґуччі".