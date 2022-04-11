Андрей Лисецкий снимает все происходящие вокруг мирные жители, ВСУ, разговоры с волонтерами и героизм украинского народа. "Я поражен украинским народом, я очень горд", – сказал режиссер.

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Видеть, как все люди включены в эту проблему, как они героически и мужественно, несмотря на все скитания, помогают друг другу, – это очень вдохновляет, – сказал Лысецкий.

Андрей Лисецкий никогда бы не покинул родные земли

В интервью русскоязычному изданию с редакцией в Праге "Настоящее Время" режиссер сказал, что не оставил бы Украину. " Это моя земля, как я ее могу покинуть? ", – сказал он.

Кроме того, ему кажется, что выехавшим сейчас гораздо труднее, ведь "находясь внутри события, она всегда менее драматично воспринимается".

Об информационной войне

По словам Лисецкого, российская пропаганда абсолютно потеряла какую-либо связь с реальностью.

Это какой-то альтернативный мир, в котором люди живут и получают удовольствие,

– сказал он.

Стоит отметить, что Андрей Лисецкий является режиссером и сценаристом. Именно он снял фильм "Земля Ивана" , недавно получивший гран-при на кинофестивале документального кино в городе Порденоне. К слову, часть программы в этом году посвятили войне в Украине.