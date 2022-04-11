Андрій Лисецький знімає всі події, що відбуваються навколо, мирних жителів, ЗСУ, розмови з волонтерами та героїзм українського народу. "Я вражений українським народом, я дуже гордий", – сказав режисер.

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Бачити, як усі люди включені в цю проблему, як вони героїчно та мужньо, попри всі поневіряння, допомагають один одному, – це дуже надихає, – сказав Лисецький.

Андрій Лисецький ніколи б не покинув рідні землі

В інтерв’ю російськомовному виданню з редакцією у Празі "Настоящее Время", режисер сказав, що не залишив би Україну. "Це моя земля, як я її можу покинути?", – сказав він.

Окрім того, йому здається, що людям, які виїхали, зараз набагато важче, адже "перебуваючи всередині події, вона завжди менш драматично сприймається".

Про інформаційну війну

За словами Лисецького, російська пропаганда абсолютно втратила якийсь зв'язок із реальністю.

Це якийсь альтернативний світ, в якому люди живуть та отримують задоволення,

– сказав він.

Варто зауважити, Андрій Лисецький є режисером та сценаристом. Саме він зняв фільм "Земля Івана", який нещодавно отримав гран-прі на кінофестивалі документального кіно у місті Порденоне. До слова, частину цьогорічної програми присвятили війні в Україні.

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