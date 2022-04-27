"Это настораживает": появилось видео со съемок "Иржи", связанного с убийством Галины Гатчинс

От смерти Галины Гатчинс на съемочной площадке"Иржи" прошло полгода. Следователи опубликовали видео и фотодокументы, а офис Шерифа округа Санта-Фе сообщил, что расследование продолжается.

Офис Шерифа округа Санта-Фе, занимающийся расследованием произошедшей 21 октября 2021 года трагедии, опубликовал пакет документов, связанных с убийством оператора родом из Украины Галины Гатчинс и ранения режиссера Джоэла Соузы. К теме Из-за гибели Галины Гатчинс: продюсеров фильма "Иржа" оштрафовали и остро раскритиковали

Офис Шерифа округа Санта-Фе опубликовал пакет документов, связанных с расследованием убийства Галины Гатчинс

"Сегодня офис Шерифа публикует все файлы, связанные с нашим текущим расследованием", – сказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. – Все файлы связаны с расследованием на съемочной площадке и включают кадры из лацканов и видеорегистраторов от помощников и детективов, отчеты об инцидентах, фотографии с места преступления, отчеты об обзорах, опросы свидетелей, съемочное видео и фотографии сотрудников, собранные в ходе этого расследования".

Кадры, опубликованные департаментом шерифа, показывают также, как сотрудники службы экстренного реагирования спешат оказать помощь Гатчинсу, а также первые встречи ошеломленного Болдуина с правоохранительными органами.

Бах! Он выстрелил – впервые. Это был первый раз, когда мы снимали этот кадр, мы репетировали его,

– сказал Болдвин.

Мендоса сообщил также, что решение о том, будет ли Болдвину предъявлено уголовное обвинение, еще не принято.

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Как отмечает CNN, Болдвин продолжает работать со следствием.

Есть несколько вещей, которые мы ждем окончательного отчета ФБР по анализу огнестрельного оружия, боеприпасов, скрытых отпечатков и ДНК,

– говорит Israel National News.