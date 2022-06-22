В интервью BBC Бен Стиллер побывал во Львове, Киеве, а также Ирпене и поселке Макаров. Во Львове, по словам актера, люди вроде бы возвращаются к нормальной жизни, стараются, насколько это возможно. "Но, когда вы все ближе и ближе приближаетесь к Киеву, к востоку страны, вы начинаете видеть действительно шокирующие блокпосты и разрушения, если вы не видели ничего подобного вблизи", – отметил он.

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Бен Стиллер поделился впечатлениями от увиденного в Украине

Это действительно удивительно, как сообщил актер, ведь "когда вы въезжаете в страну, на западе страны вы не чувствуете конфликта, за исключением комендантского часа ночью, становится очень тихо и немного жутко".

В интервью Стиллер поделился: "Я актер, поэтому первое, что я думаю, это: "О, это выглядит как фильм". Но масштаб этого гораздо больше, и это реальность, поэтому это очень расстраивает".

Стиллер, который является послом Верховного комиссара ООН по делам беженцев с 2016 года, также отметил, что люди в Киеве пытаются, насколько это возможно, вернуться к нормальной жизни. Например, сходить куда-нибудь на ужин. Но реальность, по его словам, в том, что они знают, что война может вернуться в их город.

Больше актера цепляет то, что это "такие же люди, как вы и я, которые попали в обстоятельства, которые никоим образом не могут контролировать". Он подчеркнул, что никто не хочет бежать из дома, ехать куда глаза глядят и начинать все заново, или даже просто пытаться выжить. По мнению Стиллера, эти люди просто живут своей жизнью: матери, родители, семьи, друзья.

Актер и режиссер рассказал, что общался с матерями, которые когда в начале войны начались обстрелы и ракетные удары, были вынуждены покинуть свои дома вместе с маленькими детьми.

Одной матери двух близнецов пришлось схватить своих детей и бежать искать убежище, даже не зная, куда идти, они ушли в подвал и должны были ждать, пока звук ракет не стихнет, и воспользоваться шансом подняться вверх и взять одежду, а потом даже не знали, куда идти, чтобы быть в безопасности,

– сказал он.

Как сообщил актер, "когда слышишь подобные истории, пытаешься поставить себя в эту ситуацию и думаешь: "Что бы произошло, если бы ракета загула возле моей квартиры?".

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Стиллер в Украине

Напомним, Стиллер приехал в Украину, чтобы увидеть масштабы разрушений и услышать из первых уст о войне от людей, непосредственно подвергшихся разрушениям.

Эти истории позволят Стиллеру еще больше напомнить миру о войне в Украине. В частности, о необходимости постоянной и усиленной поддержки гуманитарного реагирования в Украине.